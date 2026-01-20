Ávoris (Grupo Barceló) adquiere el crucero MS Golden y consolida su posición en Egipto

Madrid, 20 ene (EFECOM).- Ávoris, la división de viajes del Grupo Barceló, ha adquirido el crucero MS Golden, que recorre el rio Nilo, una operación que busca consolidar la posición del grupo turístico español en el mercado egipcio, según ha informado este martes en un comunicado.
Con el mismo objetivo, Ávoris ha adquirido también una participación significativa en Excellent Tours, uno de los receptivos de mayor prestigio en Egipto con el que mantiene una alianza comercial.
El grupo turístico no ha querido detallar el importe de estas operaciones.
El MS Golden opera en el tramo entre Luxor y Asuán, con itinerarios de tres, cuatro y siete noches, y ha sido reformado recientemente para elevar sus estándares.
Asimismo, según ha detallado Ávoris en el comunicado, este crucero ha sido durante años una opción consolidada para paquetes organizados procedentes del mercado europeo.
La nave cuenta con cuatro cubiertas, 33 camarotes y diez suites presidenciales. Todas las cabinas tienen baño privado con ducha, aire acondicionado regulable, minibar, caja fuerte, teléfono y televisión con sistema de vídeo.
Además, en las zonas comunes hay un restaurante, un lounge bar, una discoteca, un solárium con bar y piscina en cubierta, salón de belleza y boutique. El barco ofrece pensión completa y programas de animación nocturna con cenas temáticas y espectáculos de folclore egipcio. EFECOM