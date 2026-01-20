Espana agencias

Ávoris (Grupo Barceló) adquiere el crucero MS Golden y consolida su posición en Egipto

Guardar

Madrid, 20 ene (EFECOM).- Ávoris, la división de viajes del Grupo Barceló, ha adquirido el crucero MS Golden, que recorre el rio Nilo, una operación que busca consolidar la posición del grupo turístico español en el mercado egipcio, según ha informado este martes en un comunicado.

Con el mismo objetivo, Ávoris ha adquirido también una participación significativa en Excellent Tours, uno de los receptivos de mayor prestigio en Egipto con el que mantiene una alianza comercial.

El grupo turístico no ha querido detallar el importe de estas operaciones.

El MS Golden opera en el tramo entre Luxor y Asuán, con itinerarios de tres, cuatro y siete noches, y ha sido reformado recientemente para elevar sus estándares.

Asimismo, según ha detallado Ávoris en el comunicado, este crucero ha sido durante años una opción consolidada para paquetes organizados procedentes del mercado europeo.

La nave cuenta con cuatro cubiertas, 33 camarotes y diez suites presidenciales. Todas las cabinas tienen baño privado con ducha, aire acondicionado regulable, minibar, caja fuerte, teléfono y televisión con sistema de vídeo.

Además, en las zonas comunes hay un restaurante, un lounge bar, una discoteca, un solárium con bar y piscina en cubierta, salón de belleza y boutique. El barco ofrece pensión completa y programas de animación nocturna con cenas temáticas y espectáculos de folclore egipcio. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

José María Villalón, 30 años en el Atlético: "Es un privilegio y un honor"

Infobae

El georgiano Tabatadze se pierde lo que resta de temporada por una grave lesión de rodilla

Infobae

España se queda sin medalla en el Europeo ocho años después

Infobae

3-1. Alerta en el City, expulsión de Rodri y victoria memorable del Bodo

Infobae

Iberia añade otro vuelo diario para reforzar las rutas Madrid-Sevilla y Madrid-Málaga

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: encuentran a los últimos dos desaparecidos en Córdoba y dan por finalizada las labores de búsqueda

Daniel Vázquez Patiño detenido en Meicende (A Coruña) por delitos de agresión sexual a una menor: se incluía en la lista de los 10 más buscados de España

Marlaska da por finalizada la búsqueda de desaparecidos y confirma que tres de los fallecidos en el accidente de Adamuz son mujeres extranjeras: de nacionalidad rusa, alemana y marroquí

Adif reduce la velocidad máxima en el tramo de la línea Ourense-Santiago donde se produjo el accidente de Angrois hace 13 años

El tramo de vía del accidente en Adamuz no registra incidencias desde 2021 y ha superado cuatro inspecciones desde octubre de 2025

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

El déficit de la Seguridad Social sin transferencias del Estado roza los 70.000 millones, según Fedea

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados este 22 de enero

Santander, Inditex y Telefónica son las tres empresas españolas más admiradas a nivel mundial

Comprueba los resultados del Sorteo 3 de la Triplex de la Once hoy, jueves 22 de enero de 2026

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions