Agricultura reparte 46,6 millones para promocionar el vino en terceros países en 2027

Madrid, 20 ene (EFECOM).- La Conferencia Sectorial de Agricultura, celebrada esta tarde por videoconferencia entre el ministro Luis Planas y los consejeros del ramo de las comunidades autónomas, ha acordado el reparto entre ellas de 46,6 millones de euros para la promoción del vino en terceros países durante 2027.

En un comunicado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha detallado que, con ese presupuesto, los ejecutivos regionales acometerán un total de 650 programas.

Ha precisado que el presupuesto disponible ascendía a 55,6 millones de euros, por lo que los 46,6 millones que han solicitado las comunidades autónomas se sitúa por debajo del límite disponible.

Agricultura ha apuntado que la subvención máxima que se puede conceder es del 50 % del total invertido para la promoción del vino en países terceros y que el ministro ha planteado en la reunión que va solicitar en Bruselas elevar ese porcentaje al 60 %, tal y como va a posibilitar las medidas europeas del denominado "Paquete Vino", que aún están pendientes de aprobación.

Durante la reunión, según el MAPA, también se ha aprobado el Plan Nacional de Vigilancia del Mercado de Productos Fertilizantes de la Unión Europea (UE) para el periodo 2026/29, cuyo objetivo pasa por garantizar la correcta supervisión de estos productos.

Este plan incorpora las aportaciones de las comunidades autónomas y prevé la creación de grupos de trabajo para mejorar y coordinar las labores de vigilancia, ha añadido.

También ha informado de la aprobación de los programas nacionales correspondientes al ámbito agroalimentario y pesquero del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2026/30.

Planas, además, ha presidido esta tarde los consejos consultivos de Política Agraria y Pesquera para Asuntos Comunitarios, en los que se ha abordado la modificación del reglamento europeo de producción ecológica para simplificar la normativa y mejorar la competitividad del sector.

España -ha resaltado- defenderá que el logotipo ecológico de la Unión Europea (UE) se reserve solo para aquellas producciones ecológicas que cumplan los mismos requisitos que las producciones europeas.

En el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE del próximo 26 de enero España defenderá además que haya una mayor flexibilidad en la aplicación del reglamento de control pesquero, según ha avanzado el MAPA, ya que considera que algunas de sus disposiciones resultan de una enorme complejidad para su cumplimiento por la flota pesquera.

También defenderá la necesidad de modificar el reglamento pesquero del Mediterráneo y la revisión de los modelos científicos.

En el Consejo consultivo de esta tarde se han intercambiado impresiones sobre la nueva Estrategia Europea de Bioeconomía y la necesidad de una financiación adecuada para impulsar la bioeconomía azul o la valorización de residuos marinos, según el MAPA.

FONDOS PARA LA PROMOCIÓN DE VINO EN PAÍSES TERCEROS 2027

Comunidad Autónoma

Ayuda FEAGA (€)

Número de programas

ANDALUCÍA

3.479.110,57

101

ARAGÓN

2.018.890,76

20

CANARIAS

62.643,10

2

CASTILLA Y LEÓN

9.404.506,34

107

CASTILLA-LA MANCHA

2.380.049,58

38

CATALUÑA

5.997.457,53

216

COMUNITAT VALENCIANA

2.046.001,28

23

EXTREMADURA

401.153,66

3

GALICIA

1.190.001,14

18

MADRID

2.800.937,00

27

MURCIA

2.707.675,28

17

NAVARRA

924.930,68

15

PAÍS VASCO

8.365.068,85

24

LA RIOJA

4.824.635,36

39

TOTAL

46.603.061,13

650

EFE

