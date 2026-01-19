Espana agencias

La Guardia Civil habilita cinco puntos de recogida de ADN para familiares de las víctimas

Madrid, 19 ene (EFE).- La Guardia Civil ha habilitado cinco puntos de recogida de muestras de ADN para los familiares directos de las víctimas del accidente de trenes de Adamuz (Córdoba), a fin de facilitar la identificación de los cadáveres.

Las oficinas estarán ubicadas en las siguientes localizaciones, según los datos facilitados a EFE por el instituto armado.

• Madrid: Acuartelamiento de la Zona de Madrid, C/ Batalla del Salado, 31 Tlf. 915146900.

• Sevilla: Acuartelamiento de la Zona de Andalucía, Avenida De la Borbolla, 8 con Avenida Eritaña, 1. Tlf. 954231901.

• Huelva: Acuartelamiento Comandancia de Huelva, C/ Guadalcanal, 1. Tlf. 959241900.

• Málaga: Acuartelamiento Comandancia de Málaga, AvenidaArroyo de los Ángeles, 44. Tlf. 952236575.

. ⁠Córdoba: Comandancia de Córdoba, Avenida de Medina Azahara, 2. Tlf. 957414111.

Según la Guardia Civil, debido a las graves consecuencias del accidente, se ha procedido a la activación del protocolo establecido por el Real Decreto 32/2009 que regula la actuación médico-forense y de la Policía Judicial ante sucesos con víctimas múltiples.

En el marco de las actuaciones previstas en dicho protocolo, se incluye el establecimiento de oficinas denominadas 'ante-mortem', en las que se recoge de los familiares directos de las presuntas víctimas del suceso toda la información necesaria para permitir la correcta identificación de las mismas. EFE

