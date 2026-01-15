Temas del día de EFE España del viernes 16 de febrero de 2026

CIS BARÓMETRO

Madrid - El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da a conocer su barómetro de enero, que recoge la estimación de voto de los españoles ante unas hipotéticas elecciones generales en el comienzo del ciclo electoral autonómico y en un contexto internacional cada vez más complejo y agitado.

(Texto) (Infografía)

DANA JUSTICIA

Catarroja (Valencia) - La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha citado por cuarta vez al ex jefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, para tratar de recuperar los mensajes del teléfono que usaba durante la dana.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AGRICULTURA PROTESTAS

Madrid - Los tractores volverán a recorrer las calles de diferentes ciudades del país como Mérida, Oviedo y Burgos en una nueva jornada de protestas de agricultores en contra del acuerdo comercial de la Unión Europea con el bloque de Mercosur.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

EMPLEO EXTRANJEROS

Madrid - La Seguridad Social publica los datos de la evolución de la afiliación entre extranjeros en diciembre de 2025, un año de récord para el empleo foráneo que ha batido la barrera de los 3 millones.

(Texto) (Infografía)

SANIDAD TRASPLANTES

Madrid - La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) da a conocer el balance de 2025 de donación y trasplantes, una actividad en la que España se ha mantenido como líder mundial absoluto durante más de tres décadas consecutivas.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

VIOLENCIA DIGITAL

Santander - Un tercio de las mujeres jóvenes españolas sufre acoso digital, una violencia que potenciar los medios digitales y las redes sociales, según recoge la última macroencuesta de violencia contra la mujer del Ministerio de Igualdad, a la que ha tenido acceso EFE.

(Texto a las 7:30. 785 palabras) (Foto) (Audio) (Vídeo)

SISTEMA DEPENDENCIA

Madrid - El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 hace balance de los últimos datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a cierre de 2025, que el pasado mes de septiembre de ya contaba con 1.571.646 personas beneficiarias con derecho a prestación y 1.357.208 con prestación efectiva.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios. Referencia: 8011546505)

ANIVERSARIO PALOMARES

Almería - El 17 de enero de 1966 un bombardero B-52 y un avión nodriza KC-135 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos colisionaron durante una maniobra de repostaje y cayeron a tierra cuatro bombas termonucleares. Seis décadas después todavía no se han retirado los 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada. Miguel Martín Alonso

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Recursos de archivo en EFEServicios. Referencia: 8006204595)

CINE ESTRENOS

Madrid - El director Juanma Bajo Ulloa estrena este viernes 'El mal', una película que reflexiona sobre la maldad y el precio del éxito a partir de la historia de Elvira, una ambiciosa periodista, y Martín, una inquietante mujer que le propone alcanzar la fama escribiendo un libro sobre su "talento": el de ser el mayor asesino de la historia. Paula Boira

(Texto a las 8:30. 657 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

DANI GARCÍA

Sevilla - El chef malagueño Dani García, que cuenta con tres estrellas Michelín, ha decidido compartir algunos de sus trucos más útiles publicando el libro 'Cocina en casa como Dani García', en el que reúne recetas para hacer desde desayunos hasta cenas, pasando por "antojos" fuera de horarios, en lo que considera, en una entrevista con EFE, su recetario más familiar.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MÚSICA DISCO

Madrid - Ginés Paredes, conocido artísticamente como Walls y consolidado como una de las voces más destacadas de la ‘nueva ola’ musical de la Generación Z en España, saca hoy al mercado su tercer disco, ‘El día que me olvides’, con el que evoluciona su sonido de pop urbano para “abrazar un rock vulnerable y sincero”, según ha contado a EFE. Javier Picazo Feliú

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

TIEMPO TEMPORAL

Madrid - El viernes está marcado por la inestabilidad por el paso de un frente en la Península y Baleares, con precipitaciones que afectarán a la mayor parte del territorio, aunque serán menos probables en el Cantábrico, fachada oriental peninsular y Baleares, inestabilidad que continuará el fin de semana.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:45h.- Bilbao.- SOCIALISTAS UE.- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y la europarlamentaria Idoia Mendia abren la jornada 'Avanzando en el pilar social europeo: Empleos de calidad y derecho a la formación desde Euskadi', que organiza el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D). Espacio Yimby. C/ Ercilla, 24. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- EUSKADI TRANSFERENCIAS.- Los gobiernos central y vasco se reúnen en la Comisión Mixta de Transferencias -inicialmente prevista el 29 de diciembre- para cerrar el traspaso de cinco transferencias acordadas en el mes de julio. Tras la reunión, el ministro Ángel Víctor Torres atiende a los medios de comunicación. Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- ESPAÑA VENEZUELA.- Rueda de prensa de organizaciones venezolanas y españolas defensoras de los derechos humanos, en la que se dará lectura a un manifiesto conjunto para reclamar libertad y defensa a las víctimas de la represión en Venezuela Espacio Ronda. Ronda de Segovia, 50. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:30h.- Madrid.- CIS BARÓMETRO.- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difunde su barómetro de enero.(Texto) (Infografía)

13:00h.- Valladolid.- PARTIDOS PP.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el encuentro del Grupo de Trabajo del EPP: 'Impulso de la Competitividad Europea, retos y oportunidades'. AC Hotel Palacio de Santa Ana. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:30h.- Aínsa/Fraga (Huesca).- ARAGÓN ELECCIONES.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios en el marco de la precampaña electoral de Aragón y clausura el mitin de Fraga (18.30). Plaza Mayor/Castillo.

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- TURISMO EMPRESAS.- El presidente de Globalia y Air Europa. Juan José Hildalgo, participa en un desayuno organizado por el Foro Nueva Economía y presentado por el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi. Hotel Four Seasons. c/ Sevilla, 3. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:00h.- Mérida/Oviedo/Burgos.- AGRICULTURA PROTESTAS.- Organizaciones agrarias en Extremadura como Asaja-La Unión, UPA-UCE- y La Unión Extremadura protestan contra el acuerdo de la Unión Europea (UE) y Mercosur o la reforma de la PAC. Protestas similares se han convocado en Oviedo (11:00h.) y Burgos (11:30h.). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:15h.- Madrid.- EDUCACIÓN FINANCIERA.- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio; el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación, Milagros Tolón, participan en la firma del convenio de colaboración entre este último Ministerio y el Plan de Educación Financiera. Banco de España (Entrada por C/ Los Madrazos).

10:30h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece una rueda de prensa para sobre nuevas actuaciones del Ministerio en materia de vivienda. Sala de Prensa del Ministerio (planta 4ª). Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 230. Paseo del Prado, 18 (Madrid) (Texto)

11:00h.- San Sebastián.- STOP DESAHUCIOS.- Stop Desahucios convoca una concentración y una rueda de prensa para denunciar la situación de tres familias que han recibido una demanda de desahucio por finalización de sus contratos tras acogerse a prórrogas extraordinarias. Boulevard. (Texto)

11:00h.- Illescas (Toledo).- CRISIS VIVIENDA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visita las obras de construcción de una promoción de 159 viviendas asequibles. Tras la visita atiende a los medios. Calle Álvaro Mutis. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

9:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.-La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana toma declaración como testigos a un operador del 112 (09:30 horas) y a una supervisora de este mismo servicio (11:30 h.) y ha citado por cuarta vez (11:00 h.) al ex jefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, para tratar de recuperar los mensajes del teléfono que usaba durante la dana. Juzgados. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- FUERZAS ARMADAS.- Jornada de puertas abiertas del buque escuela Juan Sebastián Elcano durante su escala en Tenerife antes de poner rumbo a América. Puerto (dársena de Los Llanos).

11:15h.- Viator (Almería).- EJÉRCITO TIERRA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, asistirá en la Base ‘Álvarez de Sotomayor’, a la entrega de los primeros vehículos 8x8 ‘Dragón’ al Ejército de Tierra. Base Álvarez de Sotomayor, carretera Campamento s/n. (Texto) (Foto)

12:00h.- San Sebastián.- EXPOSCIÓN 11M.- Un total de 67 fotografías del fondo documental de la Agencia EFE componen la muestra 'Atentados del 11M. Memoria de dolor y solidaridad' que recala en San Sebastián para honrar a las 193 personas asesinadas y más de 2.000 heridas en los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid y agradecer la ola de solidaridad ciudadana. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

9:30h.- Prat del Llobregat (Barcelona).- EMPRESAS SANIDAD.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, preside la inauguración de las instalaciones de la planta productiva de Rob Surgical.

09:45h.- La Robla (León).- TRANSICIÓN ECOLÓGICA.- La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita el proyecto, ‘La Robla Green’. A su llegada, atiende a los medios de comunicación. A las 11:30 visita las obras de rehabilitación y trasformación de la estación de tren de La Pola de Gordón (León). (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- LEY SIMIOS.- La Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) organiza la Jornada Científica 'Ciencia, legislación y grandes simios: hacia una normativa basada en la evidencia'. Congreso.

10:30h.- Madrid.- EDUCACIÓN SINDICATOS.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se reúne con representantes de UGT (10:30) y de CSIF (12:00) en la sede del Ministerio.

11:00h.- Madrid.- SISTEMA DEPENDENCIA.- La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, presenta el último balance sobre la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia junto a la directora del IMSERSO, Mayte Sancho. IMSERSO .- Avenida de la Ilustración s/n. (Texto)

11:00h.- Madrid.- SANIDAD TRASPLANTES.- La ministra de Sanidad, Monica García, presenta junto a la directora junto a la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, el balance de actividad de donación y trasplantes de 2025 Ministerio de Sanidad (Sala de Polivalentes. Pº Prado, 18-20). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

12:00h.- Málaga.- JUVENTUD JORNADAS.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aborda junto a un grupo de jóvenes los retos y las preocupaciones de la juventud andaluza en unas jornadas organizadas por CCOO. Atenderá a los medios a las 11:45 horas. Sala de prensa de CCOO de Málaga. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Valladolid.- MUJER RURAL.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, mantiene una reunión con miembros de la Fundación Entretantos y Ganaderas en Red, en la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

22:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- CARNAVAL TENERIFE.- Gala inaugural del Carnaval de la ciudad (acreditaciones de prensa a partir de las 20.00 horas). Paseo Teniente Francisco Grandi Girauld, frente a la plaza de España.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:30h.- Bilbao.- MUSEO GUGGENHEIM.- Rueda de prensa de la directora del Museo Guggenheim Bilbao, Miren Arzalluz, para presentar las exposiciones previstas en 2026. Museo Guggenheim. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El dramaturgo y director Matías Umpierrez presenta 'Play. Atlas del odio' , un espectáculo en el que interpela sobre la incitación al odio, los modos de habitar el poder y cómo ejercitar el sentido crítico ante el exceso de información Centro Cultural Conde Duque. (Texto)

10:30h.- Vitoria.- MUSEO ARTIUM.- Presentación de la nueva exposición del Museo Artium de Vitoria 'Mirar por un círculo en un círculo de miradas' de los artistas Loudigi Beltrame y Ana María Millán. Artium.

11:00h.- Barcelona.- CINE PORTABELLA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, presentan ‘Acción Portabella’, el programa de conmemoración del centenario del cineasta Pere Portabella en 2027 Filmoteca de Catalunya. (Texto) (Foto)

11:00h.- San Sebastián.- EXPOSICIÓN TABAKALERA.- Tabakalera presenta su nueva exposición, 'Strong Back, Soft Front', de la artista Maite González Martínez. Tabakalera. Sala de exposiciones 2. Planta 1

11:30h.- Barcelona.- TEATRO BELBEL.- El Teatre Gaudí de Barcelona presenta 'El casalot', la nueva producción escrita y dirigida per Sergi Belbel, un thriller teatral que explora los límites del terror psicológico en vivo. (Pase gráfico a las 11.00 horas) Teatre Gaudí Sant Antoni Maria Claret, 120. (Texto)

11:45h.- Santa Coloma de Gramenet.- ARTE URBANO.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encabeza una visita institucional al 'BesArt. The River Museum', el museo al aire libre más grande del mundo, en un acto de apoyo a la consolidación de esta iniciativa de arte urbano en el Parque Fluvial del Besòs Pont de Can Peixauet. (Texto)

19:00h.- Pamplona.- CULTURA TEATRO.- Puesta en escena del clásico teatral de Tennessee Williams 'Un tranvía llamado Deseo' con Nathalie Poza, Pablo Derqui y María Vázquez. Teatro Gayarre

19:30h.- San Sebastián.- KURSAAL ESZENA.- La pianista china Yuja Wang y la Mahler Chamber Orchestra abren la temporada 2026 de Kursaal Eszena. Kursaal.

20:30h.- Santa Cruz de Tenerife.- MÚSICA JAZZ.- El pianista Moisés P. Sánchez, nominado a los Grammy Latinos en 2019, interpreta su última propuesta musical, 'Dedication II', en el marco de la programación de jazz del Auditorio de Tenerife. Auditorio de Tenerife

20:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto de Guiguan Project & Markus Stockhausen en la 42 edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Teatro Guiniguada.

20:30h.- Sevilla.- CULTURA TEATRO.- El Teatro Central de Sevilla acoge el estreno en España del último trabajo de Marlene Monteiro Freitas junto al Ballet de l’Opéra de Lyon, ‘Canine Jaunâtre 3’. Teatro Central.

21:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto del malagueño Delaossa, que interpretará las canciones de su último álbum, "La Madrugá", junto a sus temas más destacados. Roig Arena.

21:30h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Eladio Carrión, uno de los referentes en el trap en español, que mezcla con rap y reguetón. Roig Arena.

21:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA SOUL.- Concierto de Steffen Morrison en el festival de soul Sunbeat LPA. Auditorio Alfredo Kraus.

EFE

slp

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245