Temas del día de EFE Economía del domingo 11 de enero de 2026

PETRÓLEO PRECIOS

Londres - Pese a una volatilidad puntual por el ataque de Estados Unidos a Venezuela y las protestas en Irán, el precio del petróleo, incluido el Brent europeo, podría caer bien por debajo de los 60 dólares este año, ante un mercado saturado por exceso de oferta frente a una demanda ralentizada, según expertos consultados por EFE.

CRÉDITOS CONSUMO

Madrid - Los préstamos rápidos en plataformas digitales y las tarjetas "revolving", que permiten aplazar pagos mensuales mediante una cuota fija o un porcentaje de la deuda, se han convertido en un quebradero de cabeza para muchas familias, lo que ha llevado al Gobierno a intervenir y limitar los intereses que cobran.

ENERGÍA RENOVABLES

Abu Dabi - La asamblea anual de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) comienza este sábado en Abu Dabi, poco después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya anunciado la retirada de su país de esta entidad -siendo uno de los que más apoyaba económicamente a la agencia- y de otras organizaciones más dedicadas a la promoción de las energías limpias y la lucha contra el cambio climático.

SALARIO MÍNIMO

Madrid - El Ministerio de Trabajo quiere un acuerdo con patronal y sindicatos para fijar la subida del salario mínimo (SMI) para 2026, algo para lo que es clave una flexibilización de la Ley de desindexación que permita trasladar ese alza a los contratos públicos, un asunto en el que la última palabra la tiene el Ministerio de Hacienda.

ACEITE OLIVA

Madrid - La campaña del aceite de oliva avanza con lentitud en España con una cosecha que puede acabar siendo hasta un 30 % menor de lo esperado, y la previsión de unos precios estables al alza, según el diagnóstico de los olivareros.

TURISMO RURAL

Madrid - La nieve llena desde hace semanas las estaciones de invierno españolas de esquiadores para disfrutar del "oro blanco", lo que genera una gran inyección económica, pero también episodios de afluencia masiva; desde las estaciones advierten que no quieren convertirse en una "playa mal gestionada en agosto".

AGENDA INFORMATIVA:

Nueva Delhi.- ALEMANIA INDIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, inicia el domingo un viaje hasta el martes 13 de enero a la India, para reunirse con el primer ministro indio, Narenda Modi, y visitar Bangalore, acompañado de una delegación económica.

Abu Dabi.- ENERGÍA RENOVABLES.- Comienza la asamblea anual de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) en Abu Dabi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Tarragona.- PROTESTAS AGRICULTORES.- Tractorada de agricultores y ganaderos en contra del acuerdo entre la UE y Mercosur, una de las protestas que mantienen cortadas varias carreteras catalanas.(Texto) (Foto) (Vídeo)

