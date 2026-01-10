Espana agencias

Etiopía inicia la construcción del aeropuerto que aspira a ser el mayor de África

Bishoftu (Etiopía), 10 ene (EFECOM).- El Primer Ministro etíope, Abiy Ahmed, inauguró oficialmente este sábado la construcción del Aeropuerto Internacional de Bishoftu (BIA, inglés), situado a casi 50 kilómetros de la capital, Adís Abeba, y que aspira a convertirse en el aeropuerto más grande de África y uno de los más grandes del mundo.

“Es nuestra puerta de entrada al cielo”, afirmó Ahmed durante el acto que marcó el inicio de las obras del BIA, cuyo presupuesto ronda los 12.500 millones de dólares.

El futuro nodo aeroportuario estará ubicado en la zona de Bishoftu, en la región de Oromia, al sureste de la capital, y se espera que gestione más de 110 millones de pasajeros al año, lo que permitirá descongestionar el Aeropuerto Internacional de Bole.

Además de impulsar el turismo, el proyecto prevé la creación de miles de empleos y la consolidación de Etiopía como un importante centro de aviación en África.

"Hoy hemos inaugurado un aeropuerto que dará servicio a 110 millones de personas y barcos que navegan por el cielo", añadió Ahmed en su discurso durante la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción del aeropuerto.

"La prosperidad de Etiopía será una realidad", agregó.

El nuevo Aeropuerto Internacional Greenfield Bishoftu tendrá una capacidad inicial de 60 millones de pasajeros, que se ampliará progresivamente hasta alcanzar los 110 millones, además de permitir la gestión de 3,73 millones de toneladas de carga al año y 270 aviones estacionados.

Casi el 70 % de la inversión en este proyecto será financiada por el Banco Africano de Desarrollo (BAfD).

El director ejecutivo de Ethiopian Airlines Group, Mesfin Tasew, calificó la iniciativa como el hito más significativo en la historia de la aviación etíope.

“Estamos entrando en una nueva era de los viajes aéreos. Desempeñará un papel crucial en la creación de conectividad intraafricana y global”, aseguró Tasew a EFE.

Está previsto que la Fase I del proyecto concluya en noviembre de 2030 e incluya una ciudad aeroportuaria dotada de centros comerciales, hoteles, zonas recreativas y conexiones ferroviarias y por autopista directa con Adís Abeba.

Este megaproyecto supone un nuevo hito para el país del Cuerno de África, tras la inauguración de la Gran Presa del Renacimiento Etíope —el mayor proyecto hidroeléctrico de África— en septiembre de 2025.

Entre la población local predomina el optimismo ante las perspectivas de desarrollo.

“Tengo la esperanza de que mi país prospere con estos proyectos y que nuestras vidas cambien”, dijo a EFE un residente de Bishoftu, Mideksa Balcha, de 51 años.

“Me alegra mucho presenciar un desarrollo tan significativo en mi vida”, añadió también a EFE Girma Wake, exdirector ejecutivo y expresidente del consejo de administración de Ethiopian Airlines Group hasta junio de 2023.

La aerolínea de bandera etíope, considerada la más exitosa de África y con casi 80 años de historia, fue distinguida en 2025 con el premio Skytrax a la “Mejor Aerolínea de África” por octavo año consecutivo. EFECOM

(video)

