El Charlotte ficha al español Pep Biel como jugador designado

Chicago (EE.UU.), 8 ene (EFE).- El Charlotte hizo oficial este jueves el fichaje a título definitivo del español Pep Biel, que ya disputó la presente temporada en la MLS como cedido.

Biel, de 29 años, firmó un contrato de Jugador Designado hasta 2027, con opción para 2028, informó el club.

El español protagonizó una excelente temporada este año con el Charlotte, con el que anotó diez goles y dio 15 asistencias.

"Pep ha demostrado que marca la diferencia en esta liga y es uno de los delanteros clave, con buena ética de trabajo, en este club. Estamos encantados de darle la bienvenida de manera permanente con un contrato a largo plazo", dijo el director general Zoran Krneta. EFE