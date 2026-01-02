Espana agencias

Hidalgo: "Altimira nos dará la profundidad que echamos en falta en los últimos partidos"

Guardar

A Coruña, 2 ene (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, no ha descartado este viernes más movimientos en la plantilla pese a los recientes fichajes del portero Álvaro Fernández (Sevilla) y el lateral derecho Adrià Altimira (Villarreal), del que dijo que dará la profundidad que ha echado en falta el equipo en los últimos partidos.

“Estamos atentos a cualquier situación que se pueda dar porque el mercado acaba de empezar. Tenemos una cantidad grande de jugadores y en algunas posiciones dobladas o triplicadas, pero a mí me han enseñado que hay que estar preparado para mejorar todo. Estoy contento con la plantilla que tenemos, pero es una evidencia que tenemos que mejorar lo que hemos hecho en el último mes”, indicó.

Durante su comparecencia ante los periodistas, Hidalgo señaló que la dirección deportiva llevaba tiempo siguiendo a Altimira, sobre todo porque necesitaban “recomponerse” en esa posición tras la lesión de Ximo Navarro.

“Es un jugador que tiene mucho talento, muy intenso con y sin balón. Nos va a dar esa profundidad que hemos echado de menos en los últimos partidos”, destacó.

Además, el técnico catalán explicó que el fichaje del portero Álvaro Fernández “viene provocado” por la petición del internacional austríaco Daniel Bachmann de salir del equipo “por un tema personal”.

“Con la máxima responsabilidad, no podíamos esperar a situaciones de las que luego te podías arrepentir. Hablamos con Álvaro en su momento y ahora se ha podido dar. Ahora tenemos cuatro porteros, es una situación que habrá que gestionarlo de la mejor manera, sabiendo que Álvaro nos va a complementar la portería”. EFE

dmg/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El argentino Thiago Fernández firma por el Villarreal hasta 2031

Infobae

2026: año de grandes citas para el atletismo mundial

Infobae

El PSG anuncia un patrocinio con la inmobiliaria emiratí Beyond Developments hasta 2029

Infobae

Mazabi y Panghea entran en Nueva York con la compra del 25 % de un hotel InterContinental

Infobae

Miras anuncia la concesión de la Medalla de Oro de Región de Murcia a la princesa Leonor

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

19 muertos en España por

19 muertos en España por incendios en viviendas durante las fiestas de Navidad

“Si conduces así pensando que estás ahorrando gasolina, te estás equivocando”: un experto en coches explica los motivos

El avión de combate europeo sigue rodeado de dudas en 2026: la reunión entre Merz y Macron para decidir su futuro sigue sin fecha

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

La lucha de la Armada contra los piratas con drones, fragatas y aviones: “Liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Tiene 86 años, trabaja 10 horas al día y no se quiere jubilar: “No puedo parar, no sé sentarme en una silla a ver la televisión”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 2 de enero

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”