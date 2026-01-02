Hidalgo: "Altimira nos dará la profundidad que echamos en falta en los últimos partidos"

A Coruña, 2 ene (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, no ha descartado este viernes más movimientos en la plantilla pese a los recientes fichajes del portero Álvaro Fernández (Sevilla) y el lateral derecho Adrià Altimira (Villarreal), del que dijo que dará la profundidad que ha echado en falta el equipo en los últimos partidos.

“Estamos atentos a cualquier situación que se pueda dar porque el mercado acaba de empezar. Tenemos una cantidad grande de jugadores y en algunas posiciones dobladas o triplicadas, pero a mí me han enseñado que hay que estar preparado para mejorar todo. Estoy contento con la plantilla que tenemos, pero es una evidencia que tenemos que mejorar lo que hemos hecho en el último mes”, indicó.

Durante su comparecencia ante los periodistas, Hidalgo señaló que la dirección deportiva llevaba tiempo siguiendo a Altimira, sobre todo porque necesitaban “recomponerse” en esa posición tras la lesión de Ximo Navarro.

“Es un jugador que tiene mucho talento, muy intenso con y sin balón. Nos va a dar esa profundidad que hemos echado de menos en los últimos partidos”, destacó.

Además, el técnico catalán explicó que el fichaje del portero Álvaro Fernández “viene provocado” por la petición del internacional austríaco Daniel Bachmann de salir del equipo “por un tema personal”.

“Con la máxima responsabilidad, no podíamos esperar a situaciones de las que luego te podías arrepentir. Hablamos con Álvaro en su momento y ahora se ha podido dar. Ahora tenemos cuatro porteros, es una situación que habrá que gestionarlo de la mejor manera, sabiendo que Álvaro nos va a complementar la portería”. EFE

dmg/jpd