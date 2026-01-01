Espana agencias

Las ventas de coches en Francia bajan un 5,02 % en 2025

Guardar

(Actualiza con nuevos elementos de la plataforma de fabricantes PFA)

París, 1 ene (EFECOM).- Las ventas de coches particulares nuevos en Francia cayeron un 5,02 % en 2025 respecto al año anterior con 1.632.154 unidades, anunció este jueves la plataforma de fabricantes PFA.

Si se toma de forma aislada diciembre de 2025, las matriculaciones ese mes disminuyeron un 5,84 % respecto al mismo mes de 2024 con 172.927 unidades, precisó PFA en un comunicado.

Los coches puramente eléctricos representaron un 20 % del total de los vendidos en Francia en 2025, a los que hay que añadir un 7 % adicional de híbridos recargables, comparados con un 17 y un 9 % en 2024.

El porcentaje de los coches eléctricos aumentó conforme avanzaba el año. Los puramente eléctricos alcanzaron los máximos mensuales en noviembre (26 %), en octubre y en diciembre (24 % en ambos meses) y en el caso de los híbridos recargables el pico se registró en diciembre (10 %).

Como consecuencia en parte de esas nuevas motorizaciones, las emisiones medias de dióxido de carbono (CO2) de los coches matriculados fueron descendiendo en los últimos meses del ejercicio. Así, se pasó desde un máximo de 93,3 gramos de CO2 por kilómetro en mayo a los niveles más bajos en diciembre (81,9 gramos) y, sobre todo, en noviembre (81 gramos).

La mayor parte de los grupos automovilísticos sufrieron descensos de matriculaciones en el conjunto del pasado año. En el caso de Stellantis, que había sido el líder del mercado francés en 2024, ese descenso fue del 7 %, con 420.867 coches. Su cuota de mercado quedó reducida al 25,78 %,

En ese retroceso de Stellantis pesaron sobre todo las caídas de cuatro de sus principales marcas: Peugeot (-5 % con 221.001 coches), Fiat (-38,1 % con 20.255), Opel (-19,2 % con 32.290) y DS (-20,7 % con 14.280). Eso no pudo ser compensado con el ligero ascenso del 3,6 % de la marca Citroën (115.576).

Renault, el otro gran constructor del mercado francés, pasó a convertirse en 'número uno' en 2025 con una cuota del 26,35 % gracias a un incremento del 1,2 % de sus matriculaciones hasta 430.217.

El grupo Volkswagen, 'número tres' en Francia, experimentó una caída del 2,1 % a 252.980 automóviles.

Más marcados fueron los descensos de Toyota (-13,7 %, a 116.221 coches), Ford (-12,1 %, con 38.321), Daimler (-13,8 %, con 46.084), Hyundai (-10,8 %, con 79.609), Geely (-31,3 %, con 14.086), Tesla (-37,4 %, con 25.460) o Suzuki (-16,2 %, con 20.173).

BMW fue una de las pocas excepciones en 2025, con un muy ligero aumento del 0,5 % de las matriculaciones hasta 87.214, y eso gracias a su marca Mini (+34,4 %, con 26.302).

Al margen de los coches particulares, las ventas de furgonetas en Francia en 2025 retrocedieron un 5,59 % respecto al año anterior. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Aranceles de México a productos asiáticos cierran 40 años de apertura comercial

La reciente decisión de establecer tarifas a bienes de naciones sin pacto comercial amenaza con aumentar los precios al consumidor, modificar los flujos de intercambio internacional y generar tensiones en la región antes de la revisión del T-MEC

Infobae

Temas del día de EFE Economía del viernes 2 de enero de 2026

El sector turístico español apunta a cifras históricas, el euríbor registra alza sostenida, la privatización de TAP entra en nueva fase y Chery informa resultados, mientras Argentina y Panamá revelan sus principales indicadores económicos del último periodo

Infobae

Brasil entra al año electoral con la economía en freno, bajo desempleo y una deuda al alza

Infobae

Más competitividad, autonomía y mercado: objetivos de la presidencia chipriota de la UE

Infobae

Temas del día de EFE Economía del jueves 1 de enero de 2026 (13:00 h.)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El delegado del Gobierno en

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, niega las acusaciones de acoso laboral de una concejala del PSOE

La Justicia rechaza pagar más indemnización a un repartidor al no demostrarse que las distintas empresas fueran un único empleador

En Exteriores se come bien: 425.000 euros para los almuerzos y cócteles del ministro y otros 210.000 euros para la “tarjeta gourmet” de los funcionarios

“Si tu coche chirría al frenar no es una avería”: un experto en coches explica qué es y cómo evitarlo

Los vehículos blindados de Italia que son un referente internacional y de los que la Armada Española quiere basar su próximo anfibio

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 4 de este 1 enero

Andrés Millán, abogado, sobre la baliza V16: “El negocio del año ya se anuncia como obligatorio en 2026”

DEPORTES

Las veces en que el

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco