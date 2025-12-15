Espana agencias

Rusia afronta una posible subasta de bienes en Austria para compensar a ucraniana Naftogaz

Viena, 15 dic (EFECOM).- Un tribunal de Viena autorizó la ejecución en Austria de un laudo arbitral que obliga a Rusia a indemnizar a la empresa pública ucraniana Naftogaz por confiscar sus bienes en Crimea, una decisión que puede acabar con la subasta de una veintena de propiedades rusas en el país alpino y que Moscú puede recurrir hasta finales de diciembre.

El fallo deriva de una sentencia de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que en 2023 reconoció al grupo energético ucraniano 5.000 millones de dólares en compensación por sus activos perdidos tras la anexión rusa, en 2014, de la península ucraniana de Crimea.

Tras esta resolución, Naftogaz inició acciones de ejecución en varios Estados, entre ellos Austria, donde un tribunal de Viena declaró el pasado verano que el laudo era ejecutable.

Según datos del registro de la propiedad citados por el diario 'Der Standard', 23 de las 34 propiedades identificadas a nombre del Estado ruso en Austria podrían verse afectadas por procedimientos de subasta.

Fuera de ese procedimiento quedarían los inmuebles destinados a uso diplomático, como la embajada rusa en Viena o el Instituto Cultural Ruso.

Entre los bienes que pueden ser subastados figuran una villa en Salzburgo, la antigua residencia del embajador soviético en la localidad de Purkersdorf (al oeste de Viena), así como viviendas, casas y edificios en varios barrios de la capital austríaca.

Naftogaz y sus filiales han inscrito en el registro reclamaciones que superan los 130 millones de euros.

La notificación oficial a Moscú del procedimiento se completó tras la intervención del Ministerio de Exteriores de Austria, y Rusia tiene hasta finales de diciembre para presentar un recurso, según ese diario.

Moscú podría alegar irregularidades en el procedimiento arbitral -boicoteado por Rusia- o invocar la inmunidad estatal en un caso que podría llegar al Tribunal Supremo del país alpino.

Según los expertos consultados por el diario, la clasificación de los inmuebles rusos será determinante, ya que en anteriores sentencias del Supremo sólo los bienes claramente destinados a 'uso estatal' están protegidos frente a reclamaciones judiciales.

Muchos de estos bienes fueron inscritos a nombre de Rusia en fecha tan reciente como 2009 tras años de litigios sucesorios tras la caída de la Unión Soviética en 1991. EFECOM

