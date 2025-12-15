El Reino Unido regulará las criptomonedas para impulsar la economía digital

Londres, 15 dic (EFECOM).- El Gobierno británico anunció este lunes un nuevo marco regulatorio para los criptoactivos a partir de 2027, que los equiparará con otros productos financieros, con el objetivo de impulsar la economía digital, respaldar la innovación y reforzar la protección de los consumidores.

El Ministerio de Economía precisó en un comunicado que, con este nuevo régimen, las empresas de criptomonedas deberán someterse a la supervisión de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), en línea con las normas de transparencia y control aplicables a otros proveedores de servicios financieros, con el fin de ofrecer mayor seguridad jurídica al sector y aumentar la confianza de los usuarios.

El Ejecutivo subrayó que las reglas serán "firmes y proporcionadas" y darán a las empresas "claridad legal" sobre su encaje regulatorio, al tiempo que garantizarán que los consumidores estén "sólidamente protegidos".

Según el ministerio, el nuevo marco legal, que incluirá sanciones para las compañías que lo incumplan, respaldará también a las empresas para que puedan crecer en el Reino Unido.

Con esta iniciativa, el Gobierno laborista del primer ministro, Keir Starmer, quiere ponerse al frente de la regulación global de criptoactivos, "promoviendo mercados abiertos y competitivos y una innovación responsable", de acuerdo con el comunicado.

La ministra de Economía, Rachel Reeves, afirmó que "integrar los criptoactivos en el perímetro regulatorio es un paso crucial para asegurar la posición del Reino Unido como un centro financiero líder mundial en la era digital".

"Al ofrecer a las empresas reglas claras, les damos la certidumbre que necesitan para invertir, innovar y crear empleo altamente cualificado en el Reino Unido, al tiempo que proporcionamos sólidas protecciones a millones de consumidores y cerramos el paso a actores fraudulentos en el mercado británico", añadió. EFECOM