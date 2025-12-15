Espana agencias

El Reino Unido regulará las criptomonedas para impulsar la economía digital

Guardar

Londres, 15 dic (EFECOM).- El Gobierno británico anunció este lunes un nuevo marco regulatorio para los criptoactivos a partir de 2027, que los equiparará con otros productos financieros, con el objetivo de impulsar la economía digital, respaldar la innovación y reforzar la protección de los consumidores.

El Ministerio de Economía precisó en un comunicado que, con este nuevo régimen, las empresas de criptomonedas deberán someterse a la supervisión de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), en línea con las normas de transparencia y control aplicables a otros proveedores de servicios financieros, con el fin de ofrecer mayor seguridad jurídica al sector y aumentar la confianza de los usuarios.

El Ejecutivo subrayó que las reglas serán "firmes y proporcionadas" y darán a las empresas "claridad legal" sobre su encaje regulatorio, al tiempo que garantizarán que los consumidores estén "sólidamente protegidos".

Según el ministerio, el nuevo marco legal, que incluirá sanciones para las compañías que lo incumplan, respaldará también a las empresas para que puedan crecer en el Reino Unido.

Con esta iniciativa, el Gobierno laborista del primer ministro, Keir Starmer, quiere ponerse al frente de la regulación global de criptoactivos, "promoviendo mercados abiertos y competitivos y una innovación responsable", de acuerdo con el comunicado.

La ministra de Economía, Rachel Reeves, afirmó que "integrar los criptoactivos en el perímetro regulatorio es un paso crucial para asegurar la posición del Reino Unido como un centro financiero líder mundial en la era digital".

"Al ofrecer a las empresas reglas claras, les damos la certidumbre que necesitan para invertir, innovar y crear empleo altamente cualificado en el Reino Unido, al tiempo que proporcionamos sólidas protecciones a millones de consumidores y cerramos el paso a actores fraudulentos en el mercado británico", añadió. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El comisario Villarejo vuelve al banquillo por un presunto espionaje empresarial

Infobae

UE acuerda posibilidades de pesca para 2026 con 143 días de capturas en el Mediterráneo

Tras intensas negociaciones en Bruselas, se estableció un nuevo marco para faena en el Mediterráneo hasta 2026, que supondrá mantener las restricciones implementadas en 2025 y abandonar el plan inicial de recortes propuesto por la Comisión Europea

Infobae

La transposición vía reglamento de la directiva de SMI abre otro frente a Trabajo con CEOE

El Gobierno planea aprobar por decreto la normativa para salarios mínimos, lo que podría enfrentar al Ministerio de Trabajo con la patronal, que rechaza la medida. Los sindicatos exigen además que la subida no se compense con pluses

Infobae

El Gobierno aprobará mañana 100 millones para Canarias por la atención a menores migrantes

Infobae

Sánchez hace balance del año en un contexto de escándalos de acoso y corrupción

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El puesto fronterizo de La

El puesto fronterizo de La Jonquera, junto a Francia, se encuentra en una situación “imposible de soportar”: los agentes de la Guardia Civil han caído de 52 a 14

El Hospital Ramón y Cajal ha adjudicado durante años 10 millones de euros en 1.300 contratos a dos empresas de la familia de su jefe de obras

El pulso entre PP y Vox marca la recta final de las elecciones de Extremadura: una campaña similar para conquistar al mismo votante

El PSOE extremeño trata de remontar una debacle prevista por las encuestas con un Sánchez volcado con un candidato que no ilusiona

Los 800 ‘afortunados’ de Las Rozas: la única de las 25 grandes ciudades de Madrid que obsequia a sus funcionarios con una cesta de Navidad

ECONOMÍA

Tipo de cambio dólar-euro y

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 15 de diciembre

Regalar sí es cuestión de edad: los boomers gastan más, los Z son más rácanos, los X optan por lo práctico y los millennials por experiencias

Defender el campo contra el “fanatismo climático”, bajar impuestos y recortar cargos: las propuestas de Vox para las elecciones de Extremadura

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz:

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Víctor Valdepeñas, el canterano que ha llamado Xabi Alonso para suplir las bajas por lesión del Real Madrid en el partido ante el Alavés

Ilia Topuria desvela cuál será su próximo paso profesional: “Después, me pasaré al boxeo”

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”