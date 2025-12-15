Abascal considera que el adelanto electoral en Aragón muestra el egoísmo de Azcón

Almaraz (Cáceres), 15 dic (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este lunes, en relación al adelanto electoral en Aragón, que pone de manifiesto lo mismo que ocurrió en Extremadura, que es fruto de la incapacidad y el egoísmo de sus presidentes para llegar a acuerdos con Vox.

En este sentido, ha dicho que la decisión del aragonés Jorge Azcón como ocurrió con Guardiola muestra "el egoísmo de ambos" porque en este momento "todos deberíamos estar centrados en ver como echamos a Pedro Sánchez".

A su juicio, estas situaciones se podrían haber resuelto con un acuerdo como ha ocurrido en la Comunidad Valenciana.

"Si no ha ocurrido es porque el PP de Extremadura y Aragón no han querido un acuerdo sobre las bases que exigíamos contra el fanatismo verde, la invasión migratoria o la dictadura de género porque comparten las políticas socialistas", ha dicho.

Sin embargo, en la Comunidad Valenciana sí ha sido posible "porque el PP ya no es un partido nacional sino una suma de partidos autonómicos y en cada sitio decide una cosa mientras que Vox es un partido nacional y eso dificulta los acuerdos".

Por otra parte, ha indicado que los insultos de machismo que les hacen tanto el candidato del PSOE, Miguel Angel Gallardo, como la del PP, María Guardiola, no les asustan, ni importan, ni les definen y ha añadido que "son ellos los que tienen que dar explicaciones".

Abascal ha hecho estas declaraciones a las puertas de la central nuclear de Almaraz, dentro de la jornada electoral con motivo de los comicios autonómicos en Extremadura que se celebran el próximo domingo.

A preguntas de los medios, ha insistido en que el PSOE y el PP en Extremadura "comparten" políticas, desde el "fanatismo verde" hasta "el feminismo más radical estilo Irene Montero", como, a su juicio, se está viendo estos días en las intervenciones de María Guardiola.

Abascal ha incidido en que su formación seguirá haciendo llegar el mensaje "más allá de la pelea política" y ha añadido, en relación a las encuestas electorales, que aunque son ambiciosos también son prudentes y lo que se espera "es un gran espaldarazo", ya que no duda de que Vox será el que más suba en estas elecciones. EFE

