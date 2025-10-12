Espana agencias

Feijóo: "Estoy animado porque mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel"

Por Newsroom Infobae

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que está "bastante animado", en respuesta al 'Ánimo Alberto' que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le lanzó en la última sesión del control al Gobierno en el Congreso.

"Mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y número dos no está en la cárcel", ha asegurado a los medios en los tradicionales corrillos con periodistas en la recepción en el Palacio Real del 12 de octubre.

Preguntado por la ausencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, tanto en la tribuna de autoridades del desfile como en la recepción en el Palacio Real, Feijóo ha dicho que quienes no asistan a este tipo de actos tendrán que dar las explicaciones pertinentes.

"Los nacionalistas y los independentistas ya sabemos por qué no vienen, ahora le queda la explicación", ha dicho refiriéndose a Abascal, y ha indicado que él se siente orgulloso de haber asistido y que acudirá siempre que pueda "a acompañar al rey y a los soldados en el Día de la Hispanidad".

Además, ha explicado que no ha coincidido con Sánchez en la recepción, ya que el presidente se ha ido poco después del saludo a los reyes, ni en el desfile porque estaban sentados en tribunas diferentes.

