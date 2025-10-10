Moscú, 10 oct (EFECOM).- El superávit de la balanza comercial de Rusia disminuyó un 14,1 %, hasta los 86.300 millones de dólares, en los primeros ochos meses del año, en comparación con el mismo período de 2024, ha informado este viernes el Servicio Federal de Aduanas (SFA) del país.

Según los datos ofrecidos por SFA, entre enero y agosto de este año las exportaciones disminuyeron un 5,2 %, de 287.700 millones de dólares a 264.200 millones.

A su vez, en el mismo período las importaciones se redujeron un 0,1 %, de 177.900 millones de dólares a 172.800 millones.

En total, en los primeros ocho meses del año los intercambios comerciales de Rusia sumaron 442.100 millones de dólares, un 3,2 % menos que en el mismo lapso de 2004. EFECOM