Marcelino: "El primer gol me entristece y me cabrea, era muy evitable"

Bilbao, 8 dic (EFE).- Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, reconoció que el primer gol que encajaron frente al Athletic Club en el 2-0 de este domingo en San Mamés, que marcó Aitor Paredes tras un saque de esquina, le "entristece" y le "cabrea" porque "era muy evitable".

"Era muy previsible la zona donde iba a ir el balón y remató muy solo. Después reaccionamos bien y el partido estuvo muy igualado hasta el 2-0. Tuvimos el empate en un par de jugadas, pero con el segundo gol del Athletic se acabó", explicó el técnico.

"El equipo que ha estado más contundente en las áreas ha ganado", resumió Marcelino, quien a pesar de todo se va de San Mamés "satisfecho" porque el Villarreal "tuvo carácter y personalidad". "Felicitar al Athletic porque ha ganado y a mis futbolistas porque han competido contra un muy buen rival a muy buen nivel", incidió.

Acerca de su exequipo, resaltó que el Athletic "está con la flecha hacia arriba". "Te penaliza el error y acierta en un porcentaje alto. Son rachas que pasan durante la temporada. Sin ninguna duda es candidato a la 'Champions'. No ahora, desde el comienzo de la liga. La temporada pasada ganaron la Copa y eso da un plus de confianza y de seguridad. Es dar un paso adelante. Lo sé porque he podido vivirlo", recalcó.

Por último, sobre los problemas físicos que le obligaron a sustituir a Diego Conde y Gerard Moreno, Marcelino apuntó que en el caso del portero está "bastante molesto en la parte interna" de la rodilla derecha. "Esperaremos al resultado de las pruebas, pero estamos un poco preocupados", admitió.

Sobre Moreno, dijo que, aunque el delantero "perdió visión en la parte derecha" tras recibir un balonazo de su compañero Alex Baena, "en ningún momento perdió el conocimiento y parece que está mejor". "Veremos su evolución, pero parece que no es nada grave", apostilló.

