Mazón sobre no celebrar el día de la Constitución: Valencia no está para actos de banderas

Benidorm (Alicante), 6 dic (EFE).- El president de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, ha explicado que este año no se ha organizado una ceremonia institucional para conmemorar la Constitución, tal y como estaba previsto inicialmente en Valencia, porque esta provincia "no está para actos institucionales ni de banderas".

Aunque la Generalitat Valenciana no ha organizado un acto oficial por la Carta Magna, el president sí ha aceptado este viernes la invitación del ayuntamiento de Benidorm para asistir a la celebración por el día de la Constitución organizada por este consistorio en el Aula del Mar, junto al paseo marítimo de Levante, muy cerca de un gran número de visitantes en bañador durante una jornada de tiempo primaveral.

En declaraciones a los periodistas, Mazón ha manifestado que desde que asumió la presidencia del Consell decidió que cada año el acto por la Constitución fuera rotatorio, de manera que el pasado se celebró en Castellón, y ha añadido que en este 2024 "tocaba" en la provincia de Valencia.

Pero "la provincia de Valencia no está para actos institucionales ni actos de banderas ni para que la Generalitat organizara actos institucionales", por lo cual lo que se ha hecho es sumarse "a actos de fuera de la provincia de Valencia".

El president valenciano ha puesto de manifiesto que 79 municipios valencianos "han sido durísimamente castigados, como no recordábamos ningún castigo de esta envergadura en la Comunitat Valenciana, y por este hecho hemos decidido no celebrar actos institucionales en la provincia de Valencia por el día de la Constitución, porque hay demasiados municipios que no pueden celebrar actos de estas características".

Ha querido aprovechar el organizado por Benidorm y ha dicho que este municipio representa a otros muchos de las provincias alicantina y castellonense en el sentimiento de que 'Som Comunitat', lo que se refleja en que han colaborado y contribuido, "y lo siguen haciendo", en paliar los efectos de la dana de Valencia, por ejemplo con maquinaria, efectivos, voluntarios y aportaciones económicas.

"No estamos para mucha celebración pero sí para congratularnos del 'poble valencià' y del municipalismo del 'poble valencià'" ya que "cientos de ayuntamientos y cientos de sociedades civiles de Alicante y Castellón que se han volcado y se están volcando" con los afectados de la dana.

También ha apelado al espíritu de “hermandad, solidaridad y fraternidad” de la Carta Magna “para alcanzar juntos cualquier meta y abordar entre todos la reconstrucción de las zonas afectadas por las riadas”, en la que las instituciones y la sociedad civil de la provincia de Alicante “no se van a poner de perfil”.

Del mismo modo, ha señalado que el estado autonómico "es susceptible de ser mejorado para seguir avanzando en mayores cotas de bienestar y seguridad, el crecimiento económico sostenible y el desarrollo social, científico y cultural".

Con varios centenares de asistentes, el acto en Benidorm ha arrancado con un minuto de silencio por las víctimas de la dana y, además del president, han participado el alcalde y también presidente de la Diputación, Toni Pérez, y la consellera de Turismo, Comercio, Industria e Innovación, Marián Cano, entre otros.

Por su parte, el alcalde benidormí ha recordado a los afectados "de la mayor catástrofe natural de nuestra historia reciente" y ha querido "honrar la memoria" de las víctimas, además de comprometerse a mantener la solidaridad, esfuerzo y entrega de los benidormís en la tarea de recuperación. EFE

