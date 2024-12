Llácer, entrenador de Unionistas: "Hemos sido superiores a todo un Primera División"

Salamanca, 4 dic (EFE).- El técnico de Unionistas de Salamanca, Dani Llácer, declaró este miércoles, al término del duelo copero ante el Rayo Vallecano, en el que su equipo cayó por 2-3, que considera que fueron superiores a todo un conjunto de Primera División.

El preparador valenciano manifestó que está muy orgulloso de lo que hicieron sus jugadores y de todo Unionistas desde voluntarios hacia arriba, destacando que el equipo vallecano tuvo que sacar a sus mejores futbolistas para el poder ganar y aún así yo cree que no lo mereció.

Todo en un encuentro en el que acabó expulsado tras una discusión con el árbitro principal Muñiz Ruiz y sus asistentes. Comentó que su actuación es una pena porque enturbió el gran partido que hizo su equipo en los 100 minutos que duró.

Respecto a su roja, Llácer explicó que todo parte de una reclamación suya por un golpe en la cabeza a Jordi Tur en la que no dice nada pero le muestran la cartulina. A pesar de ello, consideró que no debía hablar de los colegiados y sí de su grupo de futbolistas que hicieron un auténtico partidazo y que por unas causas u otras "no les han dejado ganar".

Ya pasando al análisis del juego, reconoció que se generan tantas emociones que es complicado hacerlo en frío. Aun así comentó que vio a su equipo muy bien en los reinicios, siendo súper agresivo, en las presencias, yendo a pares, luego con balón, teniendo una personalidad brutal y sin balón sujetándolos a la perfección. Todo para hacer un partido súper completo.

Dijo que el 2-1 les hizo mucho daño por cómo fue, algo que parte de ser un equipo valiente, que aun sometiendo a un equipo de Primera División con un 2-0 querían más y de ahí vino el 2-1. No obstante, reiteró que en ningún momento del partido se sintió inferior. EFE

