Tiempo estable y chubascos fuertes en Cataluña y Baleares para este martes

Madrid, 3 dic (EFE).- Se prevé este martes un tiempo anticiclónico y estable, excepto en el norte peninsular, donde una circulación atlántica traerá un frente que dejará abundante nubosidad y precipitaciones en Galicia, en el Cantábrico y en el Pirineo y que serán fuertes en el noreste de Cataluña y en Baleares.

Es posible que las precipitaciones acaben afectando de forma dispersa a zonas aledañas al sur y no se descarta que sean en forma de nieve a partir de los 1.300 y 1.500 metros en el Pirineo, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Canarias predominarán los cielos nubosos con probables precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve, y los cielos poco nubosos en el resto, en una jornada en la que no se descarta que las islas sigan bajo la influencia de una dana que, con baja probabilidad, podría dejar precipitaciones más abundantes en el oeste del archipiélago.

Se esperan probables nieblas matinales en Galicia, en ambas mesetas, en el oeste de Andalucía y en las depresiones del nordeste, así como la presencia de calima débil en Alborán.

Las temperaturas tenderán a descender de forma prácticamente generalizada, pero más notablemente las máximas en el noreste de Cataluña, en una jornada en la que solo se esperan aumentos en el oeste de Canarias y, para el caso de las máximas, en Alborán y en la que las heladas se extenderán a sistemas montañosos del norte peninsular y que llegarán a ser moderadas en Pirineos.

Soplarán vientos de componente oeste flojos en la Península y Baleares, pero se prevén más intensos en el Ebro y en los litorales, con posibles intervalos fuertes y rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro, en el Cantábrico, en Baleares, y de manera más probable de tramontana en Ampurdán, mientras que en Canarias soplarán vientos alisios alegres.

– GALICIA: se esperan cielos con intervalos de nubes bajas y altas de madrugada, que tenderán a cubrirse a lo largo de la mañana, así como abundantes brumas y bancos de niebla matinales y nocturnos, sobre todo en zonas del interior, en una jornada con probables lluvias débiles a partir de mediodía en el norte y litoral occidentales, que podrán extenderse al resto de forma dispersa.

Las temperaturas mínimas no cambiarán o irán en ligero descenso y las máximas también se mantendrán o irán en bajada en el norte pero en descenso en el resto. En el litoral, el viento será flojo del norte pero arreciará y girará a componente oeste a partir del mediodía y a noreste al final del día, cuando no se descarta algún intervalo fuerte en el cantábrico, mientras que en el interior el viento será flojo y variable pero tenderá a componente sur en el norte a partir del mediodía y a noreste al final del día, sin descartarse algún intervalo de mayor intensidad sobre todo en la mitad norte por la tarde.

– ASTURIAS: se prevén cielos nubosos que tenderán a cubrirse al mediodía, así como brumas matinales en zonas bajas del interior y nieblas por la noche en zonas altas, en una jornada con chubascos durante la segunda mitad del día que serán más intensos en el este.

Las temperaturas mínimas no cambiarán o irán en descenso ligero, que será más acusado en zonas altas, mientras que las máximas no cambiarán significativamente. El viento será flojo y variable pero arreciará y girará a suroeste a lo largo de la mañana y a oeste por la tarde, cuando podrán darse intervalos fuertes en el litoral y no se descartan rachas muy fuertes más probables en cumbres.

– CANTABRIA: se esperan cielos nubosos que tenderán a cubrirse al mediodía, con brumas matinales en el interior y no se descartan lluvias débiles de madrugada en la mitad norte y chubascos generalizados por la tarde que serán más intensos en el litoral.

Las temperaturas no cambiarán o irán en ligero descenso, que será más acusado en las mínimas del interior. En el litoral el viento será flojo de componente oeste, y girará a componente sur por la tarde y arreciará a oeste al final del día, cuando podrán darse intervalos fuertes y rachas muy fuertes, mientras que en el interior el viento será flojo y variable pero arreciará a oeste al final del día, cuando se darán rachas muy fuertes en zonas expuestas.

– PAÍS VASCO: predominarán los cielos cubiertos, aunque se abrirán algunos claros al mediodía, en una jornada en la que se esperan brumas y algún banco de niebla matinales en el interior y en la que no se descartan lluvias débiles de madrugada en la mitad norte y chubascos generalizados por la tarde, que serán más intensos en el litoral.

Las temperaturas mínimas no cambiarán o irán en ligero descenso, mientras que las máximas irán en descenso. El viento será flojo y variable pero arreciará del oeste y sureste en el litoral al final del día.

– CASTILLA Y LEÓN: se prevén cielos nubosos, con abundante nubosidad baja asociada a brumas y nieblas, sobre todo matinales en el sur, y no se descartan precipitaciones débiles dispersas en el norte y este, que serán más probables en montaña, en una jornada con la cota de nieve sobre los 1.500 metros que subirá por encima de 2.000.

Las temperaturas irán en descenso. Los vientos del noreste girarán al oeste y suroeste y serán flojos en general.

– NAVARRA: se esperan cielos nubosos que se cubrirán por la tarde, con brumas y algún banco de niebla matinales, y se prevén lluvias débiles en la vertiente cantábrica de madrugada y chubascos por la tarde que serán más intensos en el norte.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en la Ribera y cambiarán poco en el resto, mientras que las máximas no cambiarán en el suroeste, pero irán en descenso en el resto. El viento será flojo del noroeste y tenderá a variable al final del día.

– LA RIOJA: se prevén cielos con intervalos nubosos que pueden ocasionar precipitaciones débiles dispersas y se espera una cota de nieve sobre los 1.800 metros que subirá por encima de los 2.000, en un día en el que no se descartan brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña.

Las temperaturas irán en descenso. Los vientos del noroeste serán flojos en general.



– ARAGÓN: se esperan cielos con intervalos nubosos, que aumentarán hasta cubrirlos, con precipitaciones en general débiles por la tarde, en una jornada con la cota de nieve entre los 1.200 y los 1.600 metros en la mitad norte y en la mitad sur entre los 1.600 y 2.000 metros, y con brumas y bancos de niebla matinales en depresiones.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o no cambiarán, mientras que las máximas irán en descenso generalizado, en un día con heladas débiles en el Pirineo. El viento será flojo del oeste y noroeste, con intervalos moderados en el valle del Ebro en las horas centrales.

– CATALUÑA: en el noreste, se prevén cielos cubiertos con chubascos, que no se descarta que sean fuertes en el litoral, mientras que en el resto se esperan cielos con intervalos nubosos que se cubrirán por la tarde y dejarán precipitaciones débiles en el oeste al final del día, en una jornada con la cota de nieve entre los 1.200 y los 1.600 metros y con brumas y bancos de niebla matinales en depresiones del interior.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en el Pirineo y cambiarán poco en el resto, mientras que las máximas en descenso generalizado, que será notable en Pirineos y en el nordeste, en una jornada con heladas débiles en el Pirineo. En el Ampurdán y en el sur, el viento será moderado del norte y noroeste respectivamente, mientras que en el resto será flojo y variable, con predominio de la componente oeste.

– EXTREMADURA: se esperan cielos poco nubosos con nubes bajas matinales asociadas a brumas y nieblas, sobre todo en valles del Tajo y Guadiana.

Las temperaturas irán en ligero descenso, que será más acusado en las máximas. Los vientos variables tenderán a predominar del noroeste y serán flojos en general.

– COMUNIDAD DE MADRID: se prevén cielos con intervalos de nubes altas, de nubes bajas por la mañana en la sierra y de nubes medias en todo el territorio durante las horas centrales, así como probables brumas y nieblas matinales en el Sistema Central y en el sur al final del día, en una jornada en la que no se descarta algún chubasco débil por la tarde y noche, que será más probable en la sierra.

Las temperaturas irán en descenso, que será más marcado en las máximas. El viento variable será flojo en general con algunas rachas fuertes en la sierra a últimas horas.

– CASTILLA-LA MANCHA: en el noreste, se espera nubosidad matinal de tipo bajo, mientras que en el resto, los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes altas, en una jornada con probables brumas y nieblas en zonas montañosas de Guadalajara y en los valles de Tajo y Guadiana, donde pueden ser más extensas al final del día, y en la que no se descarta algún chubasco en el este a últimas horas.

Las temperaturas irán en un descenso que será más marcado en las máximas. El viento variable tenderá a noroeste y será flojo en general.

– COMUNIDAD VALENCIANA: se prevén cielos con intervalos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles en el norte al final del día.

Las temperaturas mínimas cambiarán poco, mientras que las máximas irán en descenso, salvo en el litoral, donde se mantendrán. El viento será flojo y variable, con predominio del oeste en el interior.

– REGIÓN DE MURCIA: se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, así como brumas matinales en el litoral.

Las temperaturas no cambiarán o irán en descenso en el interior. Los vientos serán flojos y variables.

– BALEARES: se prevén cielo nubosos con algún chubasco ocasional, y no se descarta alguna tormenta aislada, sobre todo en Mallorca y Menorca.

Las temperaturas nocturnas irán en ligero ascenso y las diurnas, en descenso. El viento será entre flojo y moderado de componente norte.

– ANDALUCÍA: se prevén cielos poco nubosos, que aumentará a nubosos en las sierras del este al final del día, así como brumas y probables nieblas en la vertiente atlántica y litoral mediterráneo oriental.

Las temperaturas irán en descenso. Los vientos serán flojos y variables, pero tenderán en general a componente oeste y aumentarán a moderados en el área del Estrecho y del litoral mediterráneo.

– CANARIAS: se esperan cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, con probables lluvias débiles por la tarde, mientras que en el resto estarán despejados, aunque con algunos intervalos nubosos en el este de Lanzarote y Fuerteventura durante las horas centrales.

Las temperaturas mínimas cambiarán poco, mientras que las máximas se mantendrán o irán en ligero descenso. El viento será moderado, del noreste en costas y del este en medianías y en zonas altas, en un día con intervalos fuertes en litorales expuestos al alisio en las islas de mayor relieve. EFE

