A juicio por humillar a Ortega Lara en redes y sembrar odio contra sudamericanos y judíos

Madrid, 3 dic (EFE).- La Audiencia Nacional juzga este martes a un hombre que se enfrenta a 3 años de cárcel por publicar mensajes humillantes sobre la víctima del terrorismo José Antonio Ortega Lara -que estuvo secuestrado por ETA 532 días-, así como de carácter racista hacia los sudamericanos y de odio a los judíos.

"Última hora ..se descubre k Ortega Lara era un topo de ETA……" o "díganos …señor Ortega …kual es su opinión sobre el movimiento undergroudnd???", fueron algunos de los numerosos mensajes denigrantes que publicó entre 2018 y 2019 en Facebook sobre esta víctima de ETA.

El acusado, F.P.G., se enfrenta a una petición del fiscal de tres años de cárcel, multa de 2.900 euros y seis años de inhabilitación absoluta por un delito de enaltecimiento en la modalidad de humillación a las víctimas y por un delito de odio.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, el acusado creó dos perfiles en Facebook con los Nick "Patxi Norry" y "Mariano Lopez Santos", con 92 y 191 seguidores, respectivamente, en los que realizó numerosas publicaciones que humillan a las víctimas del terrorismo y que incitan al odio contra los judíos.

Ortega Lara fue objeto de sus comentarios humillantes entre el 22 de diciembre de 2018 y el 4 de mayo de 2019, "con carácter abierto, pudiendo verse sin ningún tipo de restricción".

El funcionario de prisiones, víctima de un secuestro de ETA, estuvo recluido en un espacio cerrado de 3 metros de largo por 2,5 metros de ancho y 1,80 metros de altura durante 532 días, recuerda el fiscal.

Al respecto, el acusado publicó los siguientes mensajes: "Hará el PP visitas guiadas al zulo de Ortega Lara ..??Money money"; "Ortega Lara rodará tb la Cabina 2"; "Ortegaaaa..k nos vamos de fiestuki…..Pero somos seis y esto es un R5. Trankilo…k tú vas en maletero" y "Scape room Ortega S.L. Nos avala la experiencia", entre otros muchos en los que también hace referencia a su adscripción a Vox.

Además de estos comentarios, entre el 28 de septiembre de 2018 y el 22 de mayo de 2019, hizo otros "mostrando un odio hacia otras personas por razón de su raza, sobre todo, los judíos y los sudamericanos", señala el fiscal.

"El fascismo sionista no es un fascismo recién salido del horno…ahí lo dejo.."; "Ahora sabemos porke Hitler era un sádiko genocida. era judío" o "Los juden de feisbu me tienen frito..habría que gasearlos", fueron unos de los pocos que dedicó a los judíos.

También publicó comentarios racistas ante una noticia de prensa sobre la adopción por una pareja homosexual: "Ufff …k asco sudakas de mierda…monos a medio evolucionar".

Ante una noticia sobre hinchas de fútbol en Argentina también comentó: "Bien … mkwn toda vuestra puta raza mestiza de mierda…simios kon ropa…sudakas muertos de hambre…me dais mucho asko…todos… me parecéis monos a lesio kamino de la evoluzion… para 4 sudamerikanos…mexicanos… centroamerikanos..etc---k valen la pena…no tengo porke respetar al resto.. ni su puta raza paleolítica…kada vez me me molestaís mas por las kalles …asi lo digo …".EFE