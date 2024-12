La presidenta de la FEMP afea a la ministra de Hacienda que no le coja el teléfono para hablar de financiación local

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García Pelayo, ha recriminado este domingo a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no le coja el teléfono ni le conteste a su petición de reunirse para hablar sobre la financiación local.

"Por mucho que no nos conteste, nosotros vamos a seguir insistiendo. Por mucho que no nos cojan el teléfono, nosotros vamos a seguir llamando. Hasta 10 reuniones le he pedido a la ministra de Hacienda y no se ha dignado a contestar", ha asegurado García Pelayo en la clausura de la XXVII Intermunicipal que el PP ha celebrado en Valladolid con más de 2.000 alcaldes y concejales del partido.

A su entender, la actitud del Gobierno al rechazar sentarse a hablar de la financiación de los ayuntamientos ya no es "un desprecio" a la FEMP sino que es "una falta de respeto y un desprecio hacia todos los ciudadanos españoles".

García Pelayo ha señalado que hace unos días se reunió con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa y que, antes de acudir, hicieron un "trabajo previo en la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios" para pactar entre todos "una declaración institucional" relativa a la financiación de los ayuntamientos.

"Yo le llevé la resolución, la cogió, la dejó en el sofá y creo que allí debe de seguir", se ha quejado, para añadir que Sánchez le dijo que la estudiarían pero por el momento no ha recibido "ningún tipo de respuesta".

PIDE ELIMINAR LA TASA DE BASURAS

Además, ha indicado que en esa reunión también le pidió que a Sánchez que "eliminara" la tasa de residuos que deben comenzar a aplicar en el mes de abril. "Llegué con el mismo discurso. Esto lo piden todos los grupos políticos. Tus partidos políticos, tus alcaldes y alcaldesas te están pidiendo que no se aplique la tasa de basura", ha señalado.

La presidenta de la FEMP ha recalcado que "la gente ya no puede más" y no la pueden estar "friendo a impuestos". "No podemos permitir que nos pongan tasas cuando les dé la gana, no podemos permitir que porque a este señor Sánchez se le antoje freírnos a impuestos", ha abundado.