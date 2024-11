El PSOE de Sánchez se reivindica ante la "cacería" y la ofensiva de "bulos" de la derecha

Sevilla, 30 nov (EFE).- El PSOE, reunido en Sevilla en su 41 Congreso Federal, se ha empleado a fondo para defenderse de los casos que han enturbiado el cónclave que va a arropar a Pedro Sánchez y ha denunciado que la estrategia de "acoso y derribo" de la derecha usa "bulos" y "mentiras" hasta llegar a una "cacería humana" contra él.

Son términos que ha empleado el secretario de Organización, Santos Cerdán, al presentar este sábado su informe de gestión, con palabras muy similares a las empleadas por otros dirigentes y barones del PSOE que han coincidido en rechazar de plano todas las acusaciones vertidas contra los socialistas y el propio Sánchez, presente en el plenario.

"Nunca antes hubo en democracia un ataque similar contra un presidente legítimo", ha proclamado Cerdán, quien ha arrancado los aplausos del casi millar de delegados y numerosos invitados al cónclave cuando ha enfatizado que las "mentiras" vertidas por el PP y la derecha contra los socialistas también lo son "en sede judicial".

Ante estas acusaciones de corrupción -como las que él mismo ha recibido del presunto comisionista implicado en el caso Koldo, el empresario Víctor De Aldama- ha llamado a la familia socialista a reaccionar y hacerles "frente".

También lo ha dicho ante el plenario la vicesecretaria general, María Jesús Montero, para quien la actitud de Sánchez constituye un ejemplo de "fortaleza" del PSOE a la hora de luchar contra "los ataques, las mentiras y las injusticias".

Con parecidos argumentos se ha defendido en los pasillos del congreso el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, de su imputación en la investigación abierta por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

"No me preocupa nada en absoluto, lo que me preocupan son los bulos, las mentiras y las denuncias falsas", ha asegurado tras remarcar que las acusaciones parten de "una mentira de la ultraderecha".

Solo se ha desmarcado de este argumentario el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, siempre crítico con la dirección del partido, al recomendar que se evite el papel de "víctima" cuando se gobierna y echar en falta más autocrítica de su formación.

"Vendría bien que, en algún momento, hacia fuera el PSOE pudiera decir que en algunas cosas nos podemos equivocar", ha dicho Page, quien no ha estado presente en la sesión inaugural del congreso porque no ha sido Sánchez quien ha expuesto el balance de gestión.

El partido ha llegado a su congreso tras una difícil semana que sus dirigentes admiten como muy adversa, con la dimisión del líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, como telón de fondo, y por ello se han esforzado en invocar el debate ideológico, más allá del "ruido" externo que les acecha.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, lo ha expresado con claridad al llamar a la construcción de un proyecto "sólido y útil" para España y a reforzar el liderazgo de Sánchez tras seis años de "buen gobierno" frente al "ruido".

También el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha instado a alejarse de ese "ruido" procedente de las acusaciones de corrupción porque "no contribuye a hacer debates sosegados" y ha asegurado que el PSOE está en un "extraordinario momento" pese a la "estrategia de algunos" de "judicializar absolutamente todo".

Los reproches al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han sido recurrentes en la jornada, dentro y fuera del plenario, con declaraciones como la del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien le ha afeado que ataque continuamente a Sánchez al no admitir su "legitimidad" como jefe del Ejecutivo.

Igualmente ha sido denostado el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, cuya dimisión han exigido a coro los asistentes durante un encendido discurso de la ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, al recordar a las víctimas de la dana y criticar su gestión de la catástrofe ocurrida hace un mes.

El plenario ha servido de escenario a un gesto reivindicativo con las figuras de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cuyas condenas por el caso de los ERES falsos fueron anuladas por el Tribunal Constitucional y que han sido agasajados con una ovación de los presentes, puestos en pie.

Han faltado, sin embargo, al congreso el expresidente Felipe González y el histórico socialista sevillano Alfonso Guerra, cuyo distanciamiento con Sánchez ha sido patente a raíz de cuestiones clave como la ley de amnistía o la financiación singular para Cataluña.

Los socialistas han estado acompañados de los máximos dirigentes de la UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo, quienes en sintonía con la cúpula socialista han instado a Sánchez a "resistir" ante los ataques y los bulos de la derecha "reaccionaria" y los "poderosos".

Sánchez, que llegó ayer a Sevilla y hoy ya ha acudido al recinto donde se celebra el congreso federal, no ha hablado, a la espera del discurso con el que mañana domingo cerrará el cónclave, después de la votación de la nueva Ejecutiva, pero ya ha adelantado en las redes sociales: "Lo mejor está por venir". EFE

