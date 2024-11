Denuncian la violencia que sufren trabajadoras sociales al atender a víctimas del machismo

Barcelona, 30 nov (EFE).- El Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña (TSCAT) denuncia que un 57,5 % de las profesionales del sector han experimentado alguna forma de violencia mientras atendían a víctimas del machismo.

Este tipo de agresiones se denominan violencia de segundo orden y se entienden por cualquier ataque físico o psicológico que el mismo agresor o su entorno ejercen sobre las personas que dan apoyo a las víctimas de violencia machista.

Según diferentes testimonios recogidos por el TSCAT, las profesionales que han sufrido violencia de segundo orden denuncian haber experimentado situaciones de acoso como insultos, increpaciones, actitudes intimidatorias o amenazas por parte del agresor.

"El agresor me llamaba al centro de trabajo con amenazas", "la mujer ha decidido divorciarse y el agresor me hace culpable por ello" y "he tenido que cambiar de lugar de trabajo como consecuencia de las intimidaciones recibidas" son algunas de las situaciones de violencia de segundo orden que han descrito los testimonios recogidos por el TSCAT.

Los datos facilitados por el TSCAT muestran que las trabajadoras sociales que sufren violencia de segundo orden sienten miedo, ansiedad, hipervigilancia y desmotivación para ejercer su profesión, además de padecer consecuencias para la salud como insomnio o migrañas.

"Normalizamos situaciones de violencia como si formaran parte de nuestro trabajo y esto no tiene que ser así", destaca la vicedecana del TSCAT, Mercè Civit, que hace énfasis en la importancia de concienciar a las trabajadoras sociales sobre la existencia de este tipo de agresiones para poder prevenirlas.

Dos trabajadoras sociales especializadas en violencias, Cristina Cruz y Dolors Aguilar, creen que es importante de visibilizar este tipo de agresiones, ya que no son muy conocidas y por eso cuestan de identificar y prevenir.

En cuanto a los protocolos de prevención de la violencia de segundo orden, Cruz y Aguilar consideran que hacen falta medidas de seguridad en el entorno laboral y servicios de salud mental específicos para las profesionales que acompañan a las víctimas de violencia machista, entre otros.

Por último, la comisión de género del TSCAT ha hecho diferentes propuestas para erradicar la violencia de segundo orden como la organización de campañas de sensibilización y educación, la incorporación en la ley de prevención de riesgos laborales de la violencia de segundo orden o la integración de un plus de peligrosidad en este tipo de trabajos. EFE