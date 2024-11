Pepe Mel: "Tengo comprometido mi ego y mi currículum en mantener al Tenerife"

Santa Cruz de Tenerife, 29 nov (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, Pepe Mel, ha asegurado este viernes que en la plantilla no bajan los brazos y que tiene "todos los sentidos" puestos en lograr la permanencia del equipo en LaLiga Hypermotion.

"Después de veinticinco años en el fútbol, sería un borrón tremendo no conseguir este objetivo. Tengo todos los sentidos puestos para mantener al Tenerife en el fútbol profesional, tengo comprometido mi ego y mi currículum", ha subrayado en rueda de prensa.

El técnico madrileño ha respondido que está "centrado" en todo lo que depende de él cuando ha sido preguntado por un presunto ultimátum desde el club si no es capaz de ganar este sábado al Elche, en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

Mel afirma que habla "mucho" con José Miguel Garrido, principal accionista del club, y prefiere enfocarse en lo que depende de él, que es intentar ganar partidos.

"Llevo 800 partidos en el fútbol profesional, así que sé dónde debo centrar mis energías. Ante lo que no depende de mí, no puedo hacer nada. No hace tanto tiempo que ganamos (1-0 al Mirandés), aunque parezca mucho, pero toca aprender de los malos partidos que hicimos en Oviedo y Albacete", ha explicado.

Mel es consciente de que si el Tenerife no mejora sus prestaciones fuera de casa lo va a tener "complicado" para conseguir la permanencia, pero el partido más inmediato es como local, ante el Elche, un rival "con una idea clara, que sabe lo que quiere, con jugadores que se han adaptado bien a este estilo desde la Primera División".

Además, señala que los números indican que "atrás no sufren mucho porque acaparan el balón y son protagonistas", en lo que entiende como "otra manera de defender", con el balón en su poder.

El preparador blanquiazul ha adelantado que el canterano Dylan Perera entrará en la convocatoria, aunque cree que es el momento de que los futbolistas más veteranos den un paso adelante.

Además, ha dejado entrever que cambiará de nuevo el sistema de juego para regresar a los cuatro defensas.

Mel sostiene que el Tenerife debe intentar llegar en el mes de enero a la cifra de 20 puntos, justo el doble de los que tiene ahora el equipo, tras quince partidos disputados, y uno pendiente de jugar en la isla contra el Levante.

"La estadística no engaña y la media para salvarse ha estado en 47 puntos en las últimas temporadas. Cuantos más puntos hagamos de aquí a enero, más tranquilos estaremos", sentenció. EFE

