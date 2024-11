Sociedad mallorquina y mundo empresarial despiden a Escarrer, un "hombre irrepetible"

Palma, 27 nov (EFECOM).- La sociedad mallorquina y el mundo empresarial se han despedido este miércoles del empresario hotelero Gabriel Escarrer Juliá, descrito por la presidenta de Baleares, Marga Prohens, como un "hombre irrepetible", en el concurrido velatorio celebrado esta tarde en el tanatorio de Son Valentí de Palma.

El empresario, de 89 años, falleció este martes de un paro cardíaco y este jueves, a las 19.30 horas, tendrá lugar el funeral en la basílica de Sant Francesc de Palma.

El velatorio ha comenzado a primera hora de la tarde en el tanatorio municipal, adonde han llegado tantos centros de flores, de España y de distintas partes del mundo, que han tenido que repartirse entre la capilla y los pasillos del edificio.

En el acto estaban presentes su mujer, Ana María Jaume, sus seis hijos, sus nietos, su familia más próxima y muchos amigos que han querido consolarles.

Escarrer tenía 21 años cuando fundó en 1956 el germen de lo que hoy es Meliá Hotels International, dirigiendo un hotel de 60 habitaciones arrendado en Mallorca, donde todavía mantiene su sede la compañía. A día de hoy este emporio hotelero opera más de 380 establecimientos y cuenta con miles de empleados en los cinco continentes.

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha destacado en declaraciones a los periodistas que el empresario formó parte de una "generación de visionarios" que lideraron la expansión del turismo.

Prohens ha recordado que, gracias a la iniciativa de empresarios como él, Baleares ha pasado de una economía "prácticamente" de subsistencia a ser una comunidad turística generadora de riqueza, oportunidades y creación continua de empleo.

Al mismo tiempo que Escarrer levantó de la nada una multinacional hotelera, también "hizo grande" a las Islas Baleares, ha apostillado.

El ex fiscal general de Baleares Bartomeu Barceló ha subrayado que el empresario mallorquín era "una gran persona" y que la isla no sería la misma sin su impulso del turismo. "Mallorca está en deuda con Gabriel Escarrer, he perdido a un gran amigo", ha dicho.

Por su parte, el exalcalde de Palma Joan Fageda también ha dado el adiós a un amigo de "muchos años", que comenzó de la nada y ha llegado a ser "el no va más". "Su firma y su trayectoria ha dado a Mallorca un nombre internacional en todo el mundo", ha resaltado.

Directivos de banca, medios de comunicación, empresarios y políticos han querido estar en este acto junto a la familia de Escarrer.

El alcalde de Calvià, José Antonio Amengual, ha recordado que hace unos meses el empresario asistió al acto en el que se puso su nombre al paseo de Magaluf por su contribución al desarrollo de este destacado municipio turístico, una iniciativa de los antiguos empleados de Meliá. "Fue un acto entrañable que él lo disfrutó y que ahí queda", ha subrayado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha hecho hincapié en el buen trato que siempre dispensó a sus colaboradores y trabajadores, mejorando continuamente sus condiciones laborales.

La presidenta de la patronal hotelera de Mallorca, María Frontera, ha resaltado de Escarrer la "creatividad, el esfuerzo, la perseverancia y su vanguardismo", pero "sobre todo el cariño" hacia él, demostrado este miércoles por su familia y el mundo empresarial. EFECOM

