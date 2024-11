Bordalás: "El fútbol es una fiesta, pero mañana no lo va a ser"

Getafe (Madrid), 25 nov (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este lunes en rueda de prensa que aunque el fútbol "es una fiesta", no lo será en el partido de Copa del Rey aplazado que disputará su equipo ante el Manises, por la tragedia causada por la DANA en la Comunidad Valenciana, y afirmó que espera que el choque sirva para homenajear a todas las víctimas.

El técnico del conjunto azulón afrontará el encuentro de primera ronda de la Copa del Rey con la sensación de que su estreno en la competición será "un día difícil" para los jugadores del Manises, que han vivido en primera línea una tragedia que de momento se ha cobrado 227 vidas entre todas lasa comunidades autónomas.

"Aunque la vida sigue, es difícil olvidarse de las víctimas y de lo que ha ocurrido. El fútbol es una fiesta, pero mañana no lo va a ser. Ojalá podamos homenajear a todas las víctimas y que la gente de Manises disfrute de un partido de Copa del Rey ante un equipo de Primera División como el Getafe", dijo.

Bordalás también habló de la actualidad deportiva del Getafe para ese partido y desveló que en su once jugarán tres canteranos, de los que no dio nombres, aunque reconoció que le gustaría que fuesen más para dar descanso a más jugadores. "Hay una norma en Copa que dice que únicamente pueden jugar ese número de canteranos", recordó.

Además, dijo que salvo Borja Mayoral y Carles Aleñá, el Getafe no tendrá más bajas por lesión, aunque sí reconoció que varios de sus jugadores tienen problemas físicos: "Algunos están con muchos minutos disputados y tienen diferentes sobrecargas. Mañana valoraremos que jueguen de inicio o no", confirmó.

Preguntado por el tanto que marcó Álvaro Rodríguez frente al Valladolid y que rompió la sequía anotadora de sus delanteros, dijo estar "contento" porque los goles le hacen mucha falta al Getafe y afirmó que si además celebra un gol un atacante como el uruguayo, "es doblemente imporTante".

"Los delanteros viven del gol y es un plus extra para Álvaro. Ojalá que nos siga ayudando, pero todos somos conscientes de que hay que seguir trabajando. Esto sólo han sido tres puntos y la Liga continúa", añadió.

Preguntado por la tradición del Getafe en la Copa del Rey, competición en la que disputó dos finales (perdió contra Sevilla y Valencia), dejó claro que es "complicado" llegar al último partido y manifestó que el Getafe tendrá que ir "ronda a ronda" por un torneo que será el que marque de que es capaz su equipo.

"Tenemos un partido que hay que afrontar con el máximo respeto. Habrá dificultades pese a que es un equipo de menor categoría. Ellos van a atener ese extra de motivación, es un partido especial para ellos y tenemos que afrontarlo con el máximo interés, como hacemos en la Liga", aseguró.

"Venimos de ganar al Valladolid después de una mala racha. Es muy motivante. El equipo lo necesitaba. Debemos seguir trabajando para seguir creciendo y mejorando. Sabemos de las dificultades de la competición. El otro día pudimos darle una alegría a nuestros aficionados, pero hay que seguir insistiendo. Sin euforia, porque no hemos hecho nada", agregó.

Para Bordalás, jugar ante el Manises en un campo de césped artificial no debe ser una excusa para el Getafe, porque, según recordó, todos los jugadores han jugado en césped sintético: "Hay que adaptarse y no hay que quejarse. Somos un equipo profesional y tenemos herramientas para desarrollar nuestro trabajo. Imaginad el Manises... No tenemos derecho a quejarnos".

Por último, habló sobre la victoria número 100 que consiguió en el banquillo del Getafe tras ganar 2-0 al Valladolid el pasado viernes: "Es un orgullo. Es mérito de todo el equipo, no solo mío. He contribuido junto a la afición, directiva, jugadores, miembros del cuerpo técnico... Formar parte de la historia del club es un orgullo y agradecemos la confianza que se depositó y que se sigue teniendo. Es fruto del compromiso, del esfuerzo y del trabajo, para mí innegociable", finalizó. EFE