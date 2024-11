Lewandowski alcanza la quincena; Raphina y Budimir alcanzan a Vinicius

Madrid, 24 nov (EFE).- El polaco Robert Lewandowski sumó el decimoquinto tanto de la temporada en Balaídos, lo que le mantiene como líder indiscutible de la tabla de artilleros de LaLiga EA Sports, mientras que su compañero Raphinha y el croata Ante Budimir, atacante de Osasuna, igualaron en la segunda plaza al madridista Vinicius con ocho dianas.

Lewandowski se reencontró con el gol tras no conseguirlo ante el Espanyol y la Real Sociedad después de que el brasileño Raphinha adelantase al Barcelona ante el Celta en un partido en el que el conjunto azulgrana acabó desaprovechando el 0-2 y empatando a dos.

Budimir logró un doblete en El Sadar ante el Villarreal, pese al cual Osasuna, que llegó a situarse con un 2-0, también acabó empatando a dos, y Vinicius no pudo anotar en el triunfo del Real Madrid en Leganés (0-3), pero sirvió el primer tanto al francés Kylian Mbappe, que se reencontró con el gol (no marcaba desde el 19 de octubre), y suma ya siete tantos, los mismos que Ayoze Pérez, delantero del Villarreal que no pudo jugar al lesionarse con la selección española.

-- Clasificación de goleadores tras la disputa de la 14ª jornada.

- Con 15 goles: Lewandowski (POL) (2p) (Barcelona).

- Con 8 goles: Raphinha (BRA) (Barcelona); Budimir (CRO) (4p) (Osasuna); Vinícius (BRA) (2p) (Real Madrid).

- Con 7 goles: Ayoze Pérez (Villarreal); Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

- Con 5 goles: Sancet (1p) (Athletic); Alexander Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Lamine Yamal y Dani Olmo (Barcelona); Lo Celso (ARG) (1p) (Betis); Puado (1p) (Espanyol); Lukebakio (BEL) (1p) (Sevilla).

- Con 4 goles: Julián Álvarez (ARG) y Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); (Atlético de Madrid); Borja Iglesias, Iago Aspas (Celta); Arambarri (URU) (2p) (Getafe); Stuani (URU) (2p) (Girona); Alberto Moleiro y Fabio Silva (POR) (1p) (Las Palmas); Juan Cruz (Leganés); Hugo Duro (Valencia).

- Con 3 goles: Toni Martínez y Kike García (Alavés); Iñaki Williams y Guruzeta (Athletic); Pedri y Pablo Torre (Barcelona); Vitor Roque (BRA) (Betis); Douvikas (GRE) (Celta); Sandro y Álex Muñoz (Las Palmas); Dani Rodríguez (Mallorca); Jorge de Frutos (Rayo Vallecano); Rodrygo (BRA) y Valverde (URU) (Real Madrid); Raúl Moro (Valladolid) Barry (FRA) (Villarreal).

- Con 2 goles: Carlos Vicente y Guridi (1p) (Alavés); Vivian y Berenguer (Athletic); Marcos Llorente, Gallagher (ING) y Correa (ARG) (Atlético de Madrid); Marc Bartra y Chimy Ávila (ARG) (Betis); Mingueza, Swedberg (SWE) y Hugo Álvarez (Celta); Jofre (Espanyol); Abel Ruiz (1p), Yangel Herrera (VEN), Bryan Gil y Miovski (MKD) (Girona); Valery Fernández y Muriqi (KOS) (Mallorca); Abel Bretones y Lucas Torró (Osasuna); Unai López y Camello (Rayo); Bellingham (ING) (Real Madrid); Kubo (JPN) y Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); César Tárrega y Diego López (Valencia); Amallah (MAR) (1p) y Sylla (SEN) (1p) (Valladolid); Danjuma (NED), Parejo (1p), Santi Comesaña y Baena (Villarreal)

- Con 1 gol: Villalibre, Conechny (ARG), Tenaglia (ARG), Benavidez (URU) y Carlos Martín (Alavés); Beñat Prados, Nico Williams, Paredes, Djalo y Jauregizar (Athletic); Koke y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Kounde (FRA), Ferran Torres y Pau Víctor (Barcelona); Ez Abde (MAR) y Fornals (Betis); Fran Beltrán, Starfelt (SWE), Javi Rodríguez y Alfon (Celta); Carlos Romero, Kumbulla (ALB), Véliz (ARG) y Tejero (Espanyol); Bertug Yildirim (TUR), Chrisantus Uche (NGR), Borja Mayoral (1p), Luis Milla (1p), Álvaro Rodríguez (URU) y Nyom (CMR) (Getafe); Misehouy (NED), Tsygankov (UKR), Iván Martín, Asprilla (COL), Miguel Gutiérrez, Arnau y Krejci (CZE) (Girona); Manu Fuster y Essugo (POR) (Las Palmas); Franquesa, Jorge Sáenz, Neyou (CMR), Diego García, Brasanac (SRB), Sergio González, Tapia (PER), Munir (MAR) y Miguel de la Fuente (1p) (Leganés); Valery Fernández, Raíllo, Abdón Prats (1p), Larin (CAN) y Robert Navarro (Mallorca); Rubén García, Boyomo (CMR), Raúl García, Aimar Oroz y Bryan Zaragoza (Osasuna); Álvaro García, Abdul Mumin (GHA), Andrei Ratiu (ROU) e Isi Palazón (Rayo Vallecano); Brahim (MAR), Endrick (BRA), Lucas Vázquez, Carvajal y Militao (BRA) (Real Madrid); Susic (CRO), Zubimendi, Brais Méndez, Oyarzabal y Sheraldo Becker (SUR) (Real Sociedad); Juanlu, Chidera Ejuke (NIG), Jesús Navas, Stanis Idumbo (BEL) y Sow (SUI) (Sevilla); Rafa Mir, Luis Rioja, Dani Gómez, Pepelu (1p) y Barrenechea (ARG) (Valencia); Kike Pérez, Iván Sánchez y Anuar (Valladolid); Sergi Cardona, Pepe, Logan Costa (CPV), Ilias Akhomach (MAR), Mojica (COL) y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

En propia meta: Nianzou (Sevilla, contra Las Palmas), Álex Suárez (Las Palmas, contra Sevilla), Juan Soriano (Leganés, contra Osasuna); Koke (Atlético de Madrid, contra Villarreal); Jailson (BRA) (Celta, contra Villarreal); Carlos Domínguez (Celta, contra Osasuna); Moi Gómez (Osasuna, contra Celta); Raúl Albiol (Villarreal, contra Mallorca); Courtois (Real Madrid, contra Espanyol); David Torres (Valladolid contra Sevilla), Padilla (Athletic, contra Sevilla); Sivera (Alavés, contra Rayo); Giménez (Atlético de Madrid, contra Betis); Sergio González (Leganés, contra Girona); McKenna (Las Palmas, contra Rayo Vallecano); Aridane (Rayo Vallecano, contra Las Palmas); Hugo Duro (Valencia, contra Betis). EFE