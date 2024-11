Borja Jiménez: “Nos ha hecho muchísimo daño el primer gol”

Leganés (Madrid), 24 nov (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, aseguró, tras la derrota 0-3 ante el Leganés, que el primer gol, de Kylian Mbappé en el minuto 43 aprovechando un error de Adria Altimira, les hizo “muchísimo daño”.

“Nos ha hecho muchísimo daño el primer gol y él será el más fastidiado. Pero esto es un deporte colectivo. Independientemente del error, que es grave y nos condiciona porque es antes del descanso, estábamos compitiendo bien y no hay que tenerlo, pero yo analizo el porqué no hemos tenido más ocasiones, no hemos robado tanto por dentro… Es un análisis más colectivo”, dijo en rueda de prensa.

“Me duele perder. Hemos tenido alguna transición donde no hemos elegido bien. No me quedo con la sensación de que el segundo gol si pones uno más en la barrera o defiendes mejor… son pequeños detalles y estos equipos te lo penalizan. No hemos estado todo lo finos que deberíamos para poder sacar algo ante equipos como el Real Madrid”, añadió.

“Me voy dolido porque tengo la sensación de que se nos ha escapado por detalles que podemos controlar. Insistiendo en que hemos hecho pocas cosas a nivel ofensivo, teníamos controlado el partido a nivel defensivo; se nos escapó por detalles”, completó Borja Jiménez. EFE