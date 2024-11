Irving Penn, el "artista" que logró "transformar la fotografía de moda"

Ana C. Abarrategui

A Coruña, 22 nov (EFE).- Irving Penn fue, ante todo, "un artista" que logró "transformar la fotografía de moda" o así es como lo define Jeff L. Rosenheim, comisario de la exposición 'Irving Penn: Centennial' que la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP) abre al público este sábado en el puerto de A Coruña.

En declaraciones a EFE, Rosenheim ha manifestado que es "extraordinario" que esta "retrospectiva" sobre el fotógrafo estadounidense se haga "en Galicia, en A Coruña".

"Es un honor para todas las personas de la Fundación Penn y para The Met (The Metropolitan Museum of Art de Nueva York)", ha comentado.

Ha recordado que Penn empezó a trabajar a finales de los años 30 y su trayectoria se extendió durante más de seis décadas, en las que trabajó para la revista Vogue transformando las páginas de esta publicación de moda.

"Cambió lo que una fotografía puede o debe hacer en el lugar en el que las publicidades sobre moda estaban en ese momento aisladas", ha indicado.

Sin embargo, para Jeff L. Rosenheim la huella de Irving Penn va "mucho más allá" pues fue "un artista por encima de todo".

Así, su arte se puede encontrar "en cualquier cosa" y fue "capaz de ver las emociones de las personas en sus retratos, ya sea de una supermodelo o un deshollinador".

En su obra se ve que es un experto en "convertir lo cotidiano en extraordinario".

Consiguió "transformar el género en el que trabajaba", la fotografía de moda, y lo hizo, según el comisario de la exposición, "con cuidado, con humildad y teniendo una comprensión exquisita de cómo se construya una imagen, línea a línea y silueta por silueta".

"Son cosas pequeñitas pero cuando se unen no hay distracción en la fotografía. Solo queda el espectador y el sujeto", analiza Rosenheim, que ha opinado que la de Penn es "una forma muy democrática de exhibir el arte y la fotografía".

Utilizaba siempre su cámara, como es obvio, pero con ella "lograba transformar el medio", ha continuado.

Irving Penn "creía mucho en la fotografía impresa" pues, mientras el resto de fotógrafos dejan sus imágenes igual, "él hacía que fuesen diferentes, exploraba constantemente la parte física de sus copias impresas".

Para el comisario de 'Irving Penn: Centennial', el fotógrafo tenía "un sentido increíble de la perfección, de los placeres simples, de la belleza de la forma". "Nosotros, como espectadores, estamos tan transformados como los objetivos que él fotografiaba", ha sentenciado.

Una de las características que define la obra de Penn es que mezcla retratos de personas famosas, como Audrey Hepburn, Salvador Dalí o Truman Capote, pero también personas anónimas.

Jeff L. Rosenheim "era una persona humilde con un origen humilde" por lo que, además de fotografías a grandes estrellas, "también hacía fotografías a personas anónimas en países como Marruecos y les daba visibilidad en millones de hogares de todo el mundo".

"Su esposa, que era la gran modelo de la época, o un indígena de África eran iguales delante de su cámara", ha concluido. EFE

