‘Brianeitor’ recoge el Premio de la Academia de Cine de Andalucía en el FICAL

Almería, 20 nov (EFE).- Brian Albacete, actor e influyente con más de dos millones de seguidores en TikTok, ha recibido este miércoles el Premio de la Academia de Cine de Andalucía durante la Gala del Audiovisual Almeriense del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL).

Este ejidense, nominado el año pasado al Goya al Mejor Actor Revelación por su papel en ‘Campeonex’, ha asegurado que para él es “muy importante” recoger este premio en su tierra, además de ser algo que lo hace encontrarse “súper orgulloso”.

“Dice Enrique -Iznaola, director del FICAL- que el premio se me da por mis valores de superación. Voy a ser sincero, el mérito de este premio no es mío. Los valores de superación los tengo gracias a la persona que me ha criado, que es mi padre. Así que un aplauso para él”, ha manifestado este joven, que tiene diagnosticada espina bífida y atrofia muscular degenerativa,

“La educación es muy importante (…) Él siempre ha estado conmigo y nunca lo he visto triste por mi enfermedad. Siempre ha salido hacia delante y, creo, eso es lo que ha hecho que yo forje este carácter”, ha aseverado.

Ha confesado que no se creyó que lo llamasen para participar en ‘Campeonex’. “Era algo que no entraba en mis planes. Meterme en el mundo de la interpretación ha sido algo maravilloso. Me he enamorado de este mundo y espero seguir muchísimos años más haciendo cine”, ha concluido.

El Teatro Cervantes ha sido escenario este miércoles de la ya tradicional Gala del Audiovisual Almeriense, presentada por la actriz y productora almeriense Eva Almaya, hermana además de la alcaldesa de Almería, que ha contado con la música de la banda emergente Delparaíso.

En lo que a premios se refiere, y siguiendo el desarrollo cronológico de la gala, la primera distinción ha sido para ‘Oriana’, de Ricardo Ibáñez Ruiz, en la sección de ‘Almería, tierra de cortometrajes’, que pone en valor a todos esos cortos almerienses que no se pudieron ver el año pasado en concurso, pero que también son seña de identidad de FICAL.

En la categoría de ‘Maratón 48x3’ (escritas, rodadas y montadas en tan solo tres jornadas de 48 horas con una premisa temática desvelada en el último momento, proceso supervisado por Nico Fernández) los trabajos premiados (con dotaciones de 15.000 y 8.000 euros, respectivamente) han sido ‘Deseo’, de Santiago Román Ospina, y ‘50.000’, de Juan Sánchez Aguilera.

Este año la temática ha sido “Torremolinos 73”, en honor al primer largometraje de Pablo Berger, que ha sido además el tutor de los proyectos, impartiendo un taller de guion para los participantes y revisando los guiones a concurso.

Además, FICAL premia a los cuatro proyectos, dos de corto y dos de largometraje, con mayor potencial por “su calidad, valor artístico y originalidad, así como por la viabilidad, el rodaje en la provincia de Almería y la contratación de profesionales nacidos o residentes en la provincia”, tal y como estipulan las bases.

En la sección de largometrajes y con una dotación económica de 17.000 euros, el primer premio ha sido para ‘Reflejos de la casa verde’, de Nadadora Films S.R.L. Su homólogo de palmarés en la categoría de cortometrajes y con una dotación económica de 8.000 euros ha sido ‘Interferencias, de Francisco Villegas, productor y guionista.

El elenco de esta sección se ha completado con ‘Manuel García Ferré, un viaje con billete de vuelta’, de Ana Producciones S.L.U, como segundo premio de proyectos de largometrajes, dotado con 10.000 euros; y con ‘El Método M.O’, en la de cortos, producida por Rocío Salas Juárez y con un respaldo a la financiación de 6.000 euros.

El último reconocimiento ha sido el Premio Especial de Series ‘Filming Almería’ que ha recaído en esta edición en la serie ‘Los Farad’, una historia que se ambienta en la Marbella de los años ochenta. EFE

