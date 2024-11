Chus Mateo: "Vamos a estar preparados cuando llegue el momento de competir"

Madrid, 17 nov (EFE).- Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, dijo tras el triunfo de su equipo ante el Hiopos Lleida que, a pesar de que por momentos las sensaciones no son tan positivas como otros años, van a "estar preparados cuando llegue el momento de competir".

"Cuando las cosas no van bien, tenemos que estar juntos. Tenemos ciertos vaivenes durante el partido que nos hacen en ocasiones tener una mentalidad un poco frágil por momentos. Tenemos que entender por dónde van las cosas. La temporada va a ser difícil, larga y dura, pero tengo claro que vamos a estar preparados cuando llegue el momento de competir", señaló.

"Hay que pasar por estos momentos y quizás estamos malacostumbrados y esto de ahora, como no lo hemos vivido en mucho tiempo, nos llama la atención y pensamos que todo es fácil. Tenemos que estar ahora dando brazadas hasta llegar a un momento mejor, a la orilla, hasta llegar al momento de competir. Vamos a sufrir, pero nos va a hacer más fuertes. Para ello tenemos que ir sacando partidos, ser más tenaces que nunca y estar preparados para el momento de competir", destacó.

Sobre el desarrollo del choque, que estuvo igualado hasta casi el final después de que el rival remontase una gran desventaja, indicó: "Estoy contento porque hemos ganado un partido que se había puesto complicado en el tercer cuarto. Mientras pasamos este camino difícil, que es recuperar gente e intentar meter a más en una rotación en la que tenemos que trabajar con muchos partidos a la semana, estoy contento por sacar el partido".

"Tenemos que ser optimistas porque tenemos que saber exactamente lo que estamos haciendo. Estamos mal acostumbrados de años pasados, en los que todo era una balsa de aceite y no teníamos problemas. Y este año va a ser diferente, y desde el primer día lo hemos dicho claramente o yo por lo menos lo tenía muy claro. Hay que estar juntos para pelear en momentos complicados", explicó.

Mateo cree que "hay que ser positivos y seguir sumando", que la liga "es dura" y que en la Euroliga todos saben "de la dificultad de un calendario tan exigente". "Me preocupa recuperar a los lesionados, meter en ritmo a los que se integran, y evitar que vuelvan a existir lesiones", añadió.

Al hilo de los problemas físicos, habló de la situación de Walter Tavares, quien no jugó en la segunda parte: "Lleva arrastrando molestias en la zona lumbar desde hace dos o tres partidos y hoy en el descanso me han aconsejado que si fuera posible no lo utilizáramos. Hemos intentado sacar el partido adelante sin él y con los recursos que tenemos. Está haciendo un esfuerzo con su espalda y ojalá no vaya a más".

Mateo no cree que en el partido faltara al respeto al rival y eso le permitiera meterse de lleno en la lucha por la victoria en el tercer cuarto y explicó a qué se refiere cuando ha dicho alguna vez en sala de prensa que a veces tienen que respetar más a los oponentes.

"En ocasiones te puede llevar a engaño hacer ciertas cosas bien. De inicio hoy hemos respetado al rival, pero en la segunda parte seguramente teníamos que haber estado más preparados para que reaccionaran", comentó.

"No es que hable de falta de respeto al rival, a nivel deportivo respeto a todos; pero de manera egoísta, porque si respeto al rival me respeto en lo que yo hago en el día a día. Si me esfuerzo en el entrenamiento y trabajo con honestidad y buena ética de trabajo y me preparo, lo que no puedo hacer es empezar al cincuenta por ciento y ya me pondré. A eso me refiero, no hablo en absoluto de que no respetemos a nadie. Cualquier partido de la liga y la Euroliga merece todos los respetos", agregó.

Asimismo, consideró que seguramente el parón les vendrá "bien" para recuperar fuerzas: "Falta nos hace, y refrescar también la cabeza, porque seguramente esa necesidad de hacerlo todo perfecto y esa exigencia que siempre nos ponemos, este año no va a ser así. Intentaremos estar a tope cuando haya que estarlo, pero mientras hay que pelear y luchar". EFE