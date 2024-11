Catarroja exige la retirada inmediata de los lodos y con un procedimiento "claro y único"

València, 17 nov (EFE).- El Ayuntamiento valenciano de Catarroja ha exigido este domingo celeridad en los trabajos de retirada de los lodos que se acumulan en garajes y sótanos en las poblaciones afectadas por la dana desde hace ya casi tres semanas y ha urgido a que se adopte un "procedimiento claro, rápido y único" para ello.

"Seguimos en una situación muy complicada. No se puede perder ni un segundo más. Todos los ayuntamientos afectados estamos igual y necesitamos actuaciones rápidas y contundentes, así como los medios necesarios para que empiecen de inmediato esas labores", ha asegurado en un comunicado la alcaldesa del municipio, Lorena Silvent.

A su juicio, la falta de este procedimiento "está provocando una demora inaceptable en la evacuación y en la retirada de los lodos".

La alcaldesa socialista ha asegurado: "No podemos estar pendiente de a quién sí o a quién no corresponde la retirada de esos lodos. Se trata de una actuación que requiere inmediatez, que no puede dilatarse más y que forma parte de la emergencia".

Silvent ha destacado que desde el primer día ha ido reclamando una intervención rápida para retirar los lodos y ha lamentado que el municipio siga enfrentándose a este problema, pese a que han transcurrido ya 19 días del paso de la dana que ha asolado parte de la provincia de Valencia.

"En un municipio como Catarroja, en el que el 100 % del municipio se ha visto afectado y devastado, seguimos enfrentándonos a carencias en la gestión de emergencias por parte de las autoridades y quienes tienen el mando", ha dicho, tras lamentar que "sigue sin darse una directriz clara y contundente para actuar en lo que es una preocupación de miles de vecinos y vecinas afectados".

La retirada de los lodos "es un problema" que afecta a la ciudadanía, a las edificaciones "y es un problema de salud pública", ha aseverado. EFE