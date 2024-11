86-85. El Casademont Zaragoza se mantiene firme en casa con una reacción de orgullo

Zaragoza, 17 nov (EFE).- El Casademont Zaragoza continúa demostrando su solidez en casa, donde cuenta sus partidos por victorias, tras derrotar al Baskonia después de una reacción de orgullo en un partido en el que estuvo remando a contracorriente durante 35 minutos.

Por contra, el equipo de Pablo Laso, que lideró el marcador con ventajas cómodas desde el inicio, fue de más a menos y no supo romper el marcador cuando tuvo la oportunidad, algo que ocurrió en varias ocasiones, lo que permitió a su rival crecer, ponerse por delante a falta de cinco minutos para el final y creer en una victoria que al final se consumó.

El conjunto aragonés, que lejos del pabellón Príncipe Felipe está siendo un desastre defensivo y que ha perdido todos los encuentros que ha disputado, en casa se transforma, algo que volvió a demostrar contra un conjunto vitoriano al que superó con un juego coral en el duelo entre el equipo más anotador (Casademont Zaragoza) y el tercero (Baskonia) de la ACB.

Casademont Zaragoza empezó como siempre, permitiendo tiros liberados a su oponente que en dos minutos y diez segundos ya había anotado dos triples y que ya desde el principio comenzó a marcar diferencias gracias a sus buenos porcentajes de tiro con un inspirado Chima Moneke que en el minuto 6 había anotado 10 de los 17 puntos de su equipo.

Por contra al cierto del Baskonia, que acabó los primeros diez minutos con 6 de 8 en triples, el conjunto maño era incapaz de anotar, ni cerca ni de lejos, lo que puso al equipo vasco con 14 puntos de renta (12-26) a minuto y medio para el final del primer parcial.

Con una mejor defensa y un par de buenas acciones ofensivas el conjunto 'rojillo' redujo distancias a poco de comenzar el segundo acto que se quedaron en dos (31-33) en el minuto 16 gracias a una mayor utilización del juego interior y una menor precipitación en los lanzamientos.

De hecho el conjunto aragonés solo permitió dos intentos triples del Baskonia en el segundo acto a diferencia de los ocho de los primeros diez minutos, pero le faltó continuidad para haber dado la vuelta al marcador por culpa de un inspirado Tadas Sederkis, que fue el mejor en este tramo del encuentro alcanzando los 13 créditos de valoración, lo que permitió a los vitorianos alcanzar el tiempo de refresco con 5 puntos de ventaja (38-43).

El Baskonia encontró un camino no explorado bajo el aro local al regresar de vestuarios y con varias acciones en la pintura estiró de nuevo la ventaja (45-56) en un duelo anotador entre Trent Forrest y Santi Yusta pero en el que, esta vez, el equipo de Porfirio Fisac no consiguió bajar la distancia prácticamente porque llegó al cuarto decisivo once abajo (55-66).

Sin embargo, un parcial de salida de 6-0 en minuto y medio acercó a los maños a cinco y el acierto en los triples de AJ Slaughter y Bojan Dubljevic consiguió darle la vuelta al marcador (73-71) en el minuto 35.

Baskonia se resistía a perder y Casademont Zaragoza también por lo que el luminoso, durante unos minutos, reflejó ventajas cortas para unos y otros hasta que el equipo 'rojillo' mejoró el acierto que había tenido hasta entonces, volvió a tomar la delantera y resistió, en un minuto final agónico e inacabable, gracias a su acierto en los tiros libres por las faltas que provocaba su rival para evitar que corriera el reloj.

- Ficha técnica:

86 - Casademont Zaragoza (16+22+17+31): Bell-Haynes (12), Joaquín Rodríguez (-), Yusta (13), Mencía (7), Dubljevic (17) -cinco inicial- Spissu (5), Slaughter (11), Miguel González (2), Jaime Fernández (2) y Bango (17).

85 - Baskonia (26+17+23+19): Forrest (17), Markus Howard (12), Luwawu-Cabarrot (12), Moneke (12), Hall (8) -cinco inicial- Raieste (-) Sedekerskis (11), Jaramaz (5), Rogkavopoulos (6) y Diop (2).

Arbitros: Antonio Conde, Alberto Baena e Iyán González. Excluyeron por personales a Luwawu-Cabarrot (m.40),

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 7.913espectadores.EFE