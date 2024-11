Georgia se pone en Madrid a la cabeza de Eurovisión Júnior con una oda a las madres

Javier Herrero.

Madrid, 16 nov (EFE).- Georgia ha ratificado este sábado su condición de gran potencia de Eurovisión Júnior, la versión infantil del famoso festival, al conseguir su cuarta victoria con 'To My Mom', una oda a las madres interpretada por el pequeño de 11 años Andria Putkaradze.

Gracias sobre todo al apoyo de los jurados nacionales se ha impuesto con 239 puntos a las candidaturas de Portugal, que ha barrido entre el televoto y ha concluido en segundo lugar con 213, y de Ucrania, tercero con 203. España, con Chloe Delarosa como candidata, ha sido sexta con su 'Como la Lola' y 144 votos.

"Es muy emocionante para mí y estoy feliz de cantar a todas las madres", ha explicado a la prensa al término de la gala, donde ha comentado que su progenitora estaba "muy feliz" por esta victoria y que colocará el trofeo "junto a los otros dos premios" que ya ha ganado en su corta carrera musical.

El orden completo tras las votaciones ha sido el siguiente: 1) Georgia; 2) Portugal; 3) Ucrania; 4) Francia; 5) Malta; 6) España; 7) Albania; 8) Armenia; 9) Italia; 10) Países Bajos; 11) Alemania; 12) Polonia; 13) Chipre; 14) Estonia; 15) Irlanda; 16) Macedonia del Norte, y 17) San Marino.

Bajo el lema 'Let's Bloom' (en español, 'Florezcamos'), la pista central de La Caja Mágica se ha convertido en un gran jardín lleno de motivos vegetales, aunque el elemento más icónico de la escenografía ha sido la pantalla de casi 20 metros de altura, como un gigantesco teléfono móvil, que ha dado fondo a las actuaciones de las 17 delegaciones.

Después de 55 años sin acoger ninguna competición de la órbita de Eurovisión (desde 1969, el año posterior a la victoria de Massiel), esta era una oportunidad de RTVE para lucir su potencial como sede, de ahí el gran despliegue técnico y humano, con más de 100 personas, 18 cámaras y 800 dispositivos de iluminación.

La oportunidad de acoger Eurovisión Júnior llegó después de que Francia, la ganadora de 2023, renunciara a celebrarlo en su territorio por tercera vez en menos de cuatro años. España, que había sido segunda en esa edición, recogió entonces el testigo para darle una alegría a los muchos seguidores del festival en este país.

Desde primera hora de la tarde largas colas aguardaban para acceder al recinto, integradas por casi más adultos que niños y numerosas banderas de apoyo sobre todo a España, pero también a Francia, Italia, Ucrania, Polonia y Portugal.

Precisamente con el desfile oficial de banderas ha comenzado el programa, puntual a las 18 horas y al son de 'Let's Bloom', canción compuesta para la ocasión e interpretada por la ganadora de 2023, la francesa Zoe Clausure, y la segunda clasificada entonces, la española Sandra Valero, así como por María Isabel, quien hace justo 20 años consiguiera la única victoria para España en este concurso.

Justo detrás han aparecido los tres presentadores de la gala: Ruth Lorenzo, Marc Clotet y la que fuera representante nacional en Eurovisión Júnior 2019, Melani, que como valenciana ha hecho una mención especial de agradecimiento a Europa por su apoyo tras la dana que ha asolado zonas del este y sur del país.

Abraham Mateo se ha encargado de animar el intermedio con un potente "show" tras la ronda de actuaciones, que ha abierto el italiano Simone Grande con su jovial 'Pigiama Party' entre cojines y que han animado especialmente el pequeño armenio Leo con sus órbitas planetarias y el funky 'Cosmic Friend' y Titouan con el pegadizo pop, tan orgullosamente francés, de 'Comme Ci, Comme Ça'.

Países Bajos, con 'Music' y el cuarteto Stay Tuned, ha apostado por un estribillo coreable para estadios mientras que Irlanda, con Enya Cox Dempsey y 'Le Chéile', ha recuperado el gaélico para cantar una animada canción pop.

Sin embargo, los que más han triunfado lo han hecho por sus cualidades vocales, como la angelical portuguesa Victoria Nicole con 'Esperança', el ucraniano Artem Kotenko, con la discotequera 'Hear Me Now', que bien podría haber sonado en el Eurovisión adulto, y, sobre todo, el georgiano Andria Putkaradze.

"Como la Taylor, como la Karol / Yo quiero ser la motomami de mi barrio / Como la Olivia; como la loba, la Shaki / Pero universal como la Lola", ha cantado entre ellos la pizpireta Chloe DelaRosa, con una de las puestas en escena más dinámicas y coloridas de la noche, entre el vestuario motero de Rosalía y los lunares de Lola Flores.

A la "faraona" le ha dedicado su twist rapeado, tras saltar por medio escenario junto a cuatro balarinas y soñar con el cartel de sus futuras actuaciones como "cantista, cantante y artista": "¡Va pa ti, Lola!", ha exclamado señalando hacia el cielo.

"Yo creo que ella estaría muy contenta porque tenía mucho arte", le ha dicho a la prensa al final de la gala, con buen gesto a pesar de las lágrimas que mostró durante las votaciones. "Me lo he pasado superbien, lo he dado todo y me ha encantado", ha añadido, antes de irse a celebrar su sexto puesto con croquetas y "liándola parda" junto al resto de participantes. EFE

(foto)(vídeo)