Poirier: "El público ha demostrado que me tiene un poco en el corazón"

Madrid, 14 nov (EFE).- Vincent Poirier, pívot francés del Anadolu Efes, opinó que el público del WiZink Center demostró que le tiene "un poco en el corazón" tras la ovación que recibió durante el duelo de Euroliga que midió a su equipo contra el Real Madrid, el cual que suponía su regreso tras salir del club español el pasado verano.

"Muy bien, ha sido muy emocional. La afición me ha dado un abrazo y siempre es un placer venir y jugar aquí. Una vez más el público me ha demostrado que me tiene un poco en el corazón. Nos vamos con una victoria más y es bueno para nosotros", indicó.

"Vi un poco en X que la gente decía que iba a aplaudirme y demás. Pero siempre es una sorpresa, no soy una leyenda. Me ha encantado recibir eso y lo he hecho con mucha emoción", indicó en declaraciones a la agencia EFE en un duelo donde anotó 8 puntos y capturó 6 rebotes para acabar acumulando trece puntos de valoración.

Preguntado acerca de si había alguien al que le apeteciera ver especialmente comentó que no había una persona especial sino que quería ver "a todo el mundo" y explicó lo que supuso tener enfrente a su ex compañero Walter Tavares: "Es amigo mío y es un poco raro jugar contra él. Hemos peleado, hemos hecho un buen partido. Ha sido un placer jugar contra él". EFE