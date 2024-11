Mijatovic: En ningún momento hemos estado cómodos

Vitoria, 12 nov (EFE).- El entrenador del Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic, reconoció que “en ningún momento” estuvieron cómodos durante el partido y por eso celebró la victoria ante el Baskonia en un “partido fantástico de Euroliga”.

El técnico croata destacó en rueda de prensa que su equipo jugó “muy duro” y ensalzó al conjunto baskonista y a su entrenador.

Sobre la ventaja que perdió su equipo reconoció que le gustaría tener “la fórmula” para no sufrir esas situaciones que también les ocurrió con el Milán. “La Euroliga es dura, es muy difícil tener a un equipo en cero puntos”, consideró y admitió que tienen que trabajar en cerrar esos agujeros.

No le dio mucha importancia a que Markus Howard no consiguiera anotar. “Colectivamente lo hemos tenido en cero puntos, pero no es la realidad. Esto es un deporte en equipo y Moneke ha anotado 22”, ha matizado.

“Se lo hemos puesto difícil, nuestros jugadores le han tapado el hueco y los tiros han sido con un defensa cerca”, valoró. EFE

