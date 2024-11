Los terapeutas ocupacionales piden un censo para ayudar a dependientes ante la dana

Valencia, 6 nov (EFE).- La presidenta del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de la Comunitat Valenciana (COTOCV), Inma Íñiguez, ha reclamado este miércoles la necesidad de tener conocimiento de "un censo" con las personas que necesiten atención por ser dependientes, bien sean mayores, niños o con discapacidad, y que hayan sido afectadas por la dana.

"Sólo necesitamos un censo, nada más. Pero no podemos ir puerta por puerta para saber dónde hay un dependiente", ha explicado a EFE Íñiguez, presidenta del COTOCV y del Consejo General de Colegios de Terapeutas Ocupacionales de España, y que ha lamentado "no poder ayudar a las personas vulnerables que ahora mismo lo necesitan".

"He hablado con la Conselleria de Servicios Sociales y con ayuntamientos. Entiendo que todos están desbordados, pero no comprendo que estamos ofreciendo profesionales sanitarios especializados para gente vulnerable y que no podamos ayudar de manera gratuita a esa gente", ha señalado Íñiguez.

Para la presidenta, "es una manera fácil de hacer 'check' en la lista de una de las miles de cosas que se deben dar" y "quitarse de en medio ese problema", porque, ha explicado, "hay decenas de personas dispuestas a ayudar".

Ha recordado que la terapia ocupacional es una profesión sanitaria cuyo objetivo es conseguir que las personas con alguna restricción en la participación dentro de su entorno puedan desarrollar sus actividades de la vida cotidiana de forma independiente y autónoma, y ha subrayado que en este momento son necesarios para poder ayudar a toda esa gente dependiente.

"Yo he ido a quitar barro, pero a la vez tengo pena porque no puedo estar ayudando a las personas que más lo necesitan. Qué pena que esos terapeutas tengan que estar quitando barro en vez de ayudando", ha apuntado Íñiguez, que ha sostenido: "No es incompatible necesitar máquinas con que a la vez se atienda a las personas".

"Hay terapeutas ocupacionales de toda España preparados para venirse, dispuestos a pedirse vacaciones o días libres, y por eso pido a la Conselleria de Servicios Sociales y a los ayuntamientos que, a pesar de estar desbordados, nos puedan enviar un censo de quién necesita ayuda y dónde viven para ayudar", ha concluido. EFE

