Aznar llama a analizar el triunfo de Trump: "Algo pasa cuando el que intentó un golpe de Estado es elegido presidente"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha llamado a "analizar" lo que pasa en el "fondo" de un Estados Unidos que ha elegido presidente a Donald Trump, "responsable de un asalto al Congreso y del intento de un golpe de Estado".

Así lo ha expresado en declaraciones recogidas por Europa Press en su participación en el acto 'Diez años de su partida: Reflexiones sobre Adolfo Suárez', organizado por la Universidad Católica de Ávila (UCAV) y la Junta de Castilla y León.

Aznar ha felicitado y deseado "éxitos" a Trump, pero ha advertido de que "algo muy serio" pasa en el "fondo de un país" que ha elegido presidente a una "persona que ha sido presidente y que es responsable de un asalto al Congreso de su país y del intento de un golpe de Estado".

"Algo muy profundo pasa en ese país que hay que mirar, que hay que analizar, no solamente los norteamericanos, también nosotros", ha insistido, para incidir en que todo lo que pasa en Estados Unidos afecta a España.

En este sentido, ha reiterado que es necesario "intentar entender qué es lo que ha pasado" en las elecciones estadounidenses, y, en este sentido, ha señalado a la "impredictibilidad", que, a su juicio, es la "única consideración segura".

"Se puede decir que los norteamericanos han elegido entre la impredictibilidad y el vacío, y han preferido la impredictibilidad", ha apostillado el expresidente 'popular'.

De este modo, ha llamado también a "hacer una reflexión sobre lo que está pasando en las sociedades" en el marco de la "polarización que se da en las democracias", pues en las "dictaduras no hay polarización".

Al respecto, ha incidido en que hay que "estudiar muy bien por qué un partido como el Republicano, creador del país en gran medida, se convierte en un partido personal". "No es porque Trump no hable del Partido Republicano (...), pero no dice nosotros y ellos, dice yo", ha apuntado, para tildarlo de "populismo".