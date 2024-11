Temas del día de EFE España del martes del 5 de noviembre de 2024 (13:45 horas)

TEMPORAL INUNDACIONES

Madrid - El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados por la dana y un primer paquete de medidas para paliar los daños por las inundaciones, con un coste total de 10.600 millones de euros.

- Sánchez cree que sustituir a la Generalitat en la gestión de la crisis restaría eficacia a la respuesta

- Sánchez distingue entre la frustración legítima y los "ultras organizados" en los incidentes de Paiporta

TEMPORAL INUNDACIONES

Valencia - La Policía Nacional no ha encontrado víctimas mortales en el aparcamiento subterráneo del centro comercial Bonaire de Aldaia (Valencia) tras haber inspeccionado todos los vehículos y el 99 por ciento de estas instalaciones, mientras continúan las labores de rescate y limpieza en los numerosos municipios afectados por las inundaciones.

Barcelona - Cataluña sigue recuperando la normalidad tras las intensas lluvias del lunes en Barcelona y Tarragona, que causaron inundaciones, cortes de carreteras y la suspensión de líneas ferroviarias que este martes ya han reabierto el servicio.

Toledo - Los equipos de rescate han encontrado el cuerpo sin vida de uno de los vecinos de Letur (Albacete) desaparecido junto a su mujer, con lo que ya son cuatro los muertos en Castilla-La Mancha por el paso de la dana, mientras los técnicos analizan el estado de las viviendas arrasadas por la riada en esta localidad.

TEMPORAL INUNDACIONES (Crónica)

Madrid - Trabajan más de doce horas diarias con perros, con drones, con helicópteros, con trajes de neopreno... Son guardias civiles que, en cuanto fueron activados, se pusieron manos a la obra para salvar vidas, localizar y recuperar cadáveres o evitar saqueos. EFE ha hablado con agentes de cuatro especialidades para conocer la labor que desarrollan en la zona afectada por la dana. Sagrario Ortega

TEMPORAL INUNDACIONES

Madrid - El calendario vacunal infantil y del adulto cubre en principio todas las enfermedades que puedan derivarse de la catástrofe natural que ha asolado Valencia y otras zonas de España, pero en plena temporada de infecciones respiratorias cobra aún más importancia que su población se vacune de gripe, covid-19 y neumococo. Adaya González

TEMPORAL INUNDACIONES

Madrid - Enterradas en el lodo, destrozadas o inservibles, las escrituras de la vivienda, libros de familia, pasaportes, DNI y tarjetas sanitarias se erigen en los documentos más importantes que a los damnificados por la dana les urge recuperar cuanto antes para acceder a todo tipo de gestiones y ayudas. Rafael Martínez

TEMPORAL INUNDACIONES

Madrid - Surgieron durante los peores momentos de la pandemia de forma espontánea para canalizar la colaboración de millones de españoles, y las mismas redes de apoyo y solidaridad han aflorado ahora para encauzar, con muchas lecciones aprendidas entonces, la ayuda tras los devastadores efectos de la dana. Raúl Casado

DESEMPLEO OCTUBRE

Madrid - El mercado laboral sumó 134.307 ocupados más en octubre, hasta los 21,33 millones de afiliados, gracias al tirón de la educación, mientras que el paro subió en 26.769 personas hasta los 2,6 millones con el final del verano.

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Las Palmas de Gran Canaria - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado, "con tristeza", que no percibe voluntad política para alcanzar un acuerdo sobre la distribución de los menores migrantes no acompañados tras reunirse con una delegación de Unicef y con responsables en España de Save the Children.

ÓPERA LICEU

Barcelona - El Gran Teatro del Liceu recupera a partir del 9 de noviembre la coproducción con la Ópera de París de la obra de Verdi 'La forza del destino', una representación en cuatro actos de más de cuatro horas, dirigida por Nicola Luisotti y basada en el diseño de producción de Jean-Claude Auvray.

COMUNICACIÓN RTVE

Madrid - Los once candidatos a consejeros de RTVE elegidos por el Congreso han comenzado a comparecer este martes en la Comisión Consultiva de Nombramientos, entre ellos José Pablo López, el exdirector de Contenidos Generales de la corporación que fue cesado a propuesta de la anterior presidenta interina, Elena Sánchez, con la que mantuvo discrepancias por el fichaje de David Broncano.

JUAN GÓMEZ JURADO (Entrevista)

Madrid - El escritor Juan Gómez Jurado cierra la saga de 'Reina Roja', con la que ha vendido más de 3,5 millones de ejemplares solo en español, con 'Todo muere', octava y última entrega del 'thriller' protagonizado por Antonia Scott del que habla con EFE.

