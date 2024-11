Puente sobre la visita institucional a Paiporta: "Quizá no era el momento más oportuno"

Madrid, 3 nov (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dicho esta noche, tras lo sucedido durante la visita de los reyes, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón a Paiporta, donde fueron increpados y recibieron lanzamiento de objetos, que "quizá no era el momento más oportuno" para acudir.

Así lo ha manifestado Puente en el programa 'El Objetivo' de La Sexta, en el que ha añadido que ha sido "un error que no se ha hecho con mala voluntad, sino para trasladar el respaldo de las instituciones".

"Cuando pasa una catástrofe así -ha explicado el ministro- se plantea una disyuntiva que no siempre resolvemos bien desde la política. Que no siempre sabemos resolver. Acercarte a un lugar para trasladar el apoyo aun a riesgo de que te consideren un oportunista y recibir el cabreo de la gente... o no hacerlo y sufrir el reproche de que no estás, de que no te acercas. De que no acompañas a la gente".

Para Óscar Puente este tipo de visita "exige un sentido de la oportunidad. Quizá no era el momento más oportuno. Hay mucha indignación, hay sensación de abandono... y además se le suma la actividad organizada de algunas personas pertenecientes a grupos de extrema derecha".

"Es posible que se haya errado en el cálculo, pero no se puede responsabilizar a nadie en concreto", concluyó Puente.