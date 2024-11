Alexia Putellas, Laura Pérez, Gift Monday, Sanni Franssi

Paula Lerín

Redacción deportes, 3 nov (EFE).-

GIFT MONDAY, REMONTADA

Con un gol y una asistencia, la jugadora del Costa Adeje Tenerife volvió a ser determinante para que su equipo remontara un partido que comenzó perdiendo contra el Athletic Club. Gift Monday marcó de cabeza para igualar el partido y asistió a Nina Richard justo antes del descanso en un marcador que no se movió durante la segunda parte.

LAIA BALLESTÉ, IMPERIAL

El recién ascendido Espanyol logró un empate de mérito contra el Atlético de Madrid, que solo había empatado contra el Real Madrid hasta está octava jornada, gracias al buen hacer, entre otras, de Laia Ballesté. La central catalana estuvo imperial en defensa para dejar a cero su portería y sumar un punto importantísimo en su lucha por la permanencia.

NURIA LIGERO, DEFENSA TODOTERRENO

La capitana del Real Betis firmó uno de sus mejores partidos en que el que demostró ser una defensa todoterreno. Nuria Ligero defendió el arco verdiblanco con maestría para evitar varias ocasiones de peligro, pero también se vistió de goleadora para poner el 2-1 que remontaba el tanto inicial del Levante Badalona bajando el balón con el pecho y con un derechazo dentro del área. Las béticas lograron su segunda victoria consecutiva (4-3) contra uno de los rivales más en forma de la Liga F.

ALEXIA PUTELLAS, HISTÓRICA

La futbolista culé no se cansa de hacer historia. En el Barcelona-Eibar (4-0), Alexia Putellas fue la encargada de asumir la responsabilidad en el minuto seis desde los once metros. Y no falló. La capitana materializó un penalti forzado por Ona Batlle para convertirse en la tercera máxima goleadora de la historia del club igualando a Luis Suárez con 198 goles. También asistió a Ona Batlle en el último gol del partido.

LAURA PÉREZ, ASISTENTE DE CALIDAD

La futbolista del Granada se vistió de asistente en el Granada-Sevilla (3-0). Laura Pérez asistió a Alexia Fernández y Edna Imade en los dos primeros goles del conjunto nazarí con dos grandes centros medidos desde la banda derecha al corazón del área.

SANNI FRANSSI, AL RESCATE

La futbolista de la Real Sociedad rescató un punto para su equipo después de sufrir una remontada del Madrid CFF que evitó con su gol. Trece minutos después del 1-2, Sanni Franssi culminó una rápida contra con un tiro fuerte con la derecha. EFE

plm/jag