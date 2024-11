Bordalás: "La jornada no debería haberse jugado, no tiene sentido"

Madrid, 2 nov (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, afirmó este sábado en rueda de prensa que la jornada de Liga de este fin de semana no debería haberse disputado por la tragedia provocada por la dana (Depresión Aislada en Niveles Altos), que de momento ha dejado 211 muertos y una cantidad elevadísima de desaparecidos, la inmensa de ellos en la Comunidad Valenciana.

El técnico del conjunto azulón mostró su descontento con tener que disputar partidos de fútbol cuando en una parte del territorio de España muchísimas personas están sufriendo las consecuencias de la DANA. Bordalás, que este lunes se enfrentará al Celta en Balaídos, fue claro eal respecto:

“Están siendo días difíciles para todos. Pasan las jornadas y seguimos en shock. Vemos imágenes, testimonios de todo tipo y da miedo. No debería haberse jugado la jornada, no sé que han opinado compañeros, pero se debería haber suspendido la jornada. No tiene ningún sentido, estamos ante la catástrofe más grande de las últimas décadas. Sé que los aficionados al fútbol están pendientes, estamos centrados en esta tragedia tan grande que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana”, declaró.

También se refirió a las actuaciones de su club, que la recaudación en taquilla del siguiente partido de Liga que disputará el Getafe en el Coliseum frente al Girona: "Es lo que toca, todos debemos colaborar y cualquier tipo de iniciativa es poca. Estamos ante una catástrofe increíble, me consta que todo el mundo se está esforzando”.

“Es difícil abstraerse de todo lo que ocurre. Somos profesionales, nos debemos a la gente. Entendemos que en estos momentos todo el mundo estamos en estado de shock. Es muy complicado, es muy difícil, lo hemos notado. No tengo quejas de los chicos, han entrenado con todo el interés del mundo pero las noticias están ahí. Son momentos difíciles”, agregó.

En el terreno futbolístico, Bordalás informó sobre la situación de Borja Mayoral, que se ha perdido las dos últimas jornadas por unos problemas físicos: "Todavía no sabemos si podremos contar con él en breve. Es una baja muy notable para nosotros y confiemos contar con él lo antes posible. No tenemos ninguna otra baja”, declaró.

Por último, tuvo buenas palabras para los jugadores de la cantera del Getafe, que a lo largo del primer tramo del curso han participado con minutos o han entrado en las convocatorias del conjunto azulón:

“Ahora mismo tenemos disponibles a todos los profesionales de la plantilla, han debutado varios chicos, están entrenando con nosotros, conocemos a todos pero la plantilla está bien, tampoco se puede dar responsabilidad al cien por ciento. Son chicos que necesitan adaptación porque esto es Primera División". EFE