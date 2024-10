Un acusado fue a la Policía "a colaborar" por el crimen de Samuel, mintió y señaló a otros

A Coruña, 30 oct (EFE).- Kaio Amaral Silva, uno de los acusados por el crimen de Samuel Luiz, fue varias veces a declarar voluntariamente ante la Policía Nacional para "colaborar", si bien los agentes determinaron que mintió para que no lograsen identificarlo como supuesto autor de una patada y señaló a otros tres acusados.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido una nueva sesión del proceso contra cinco adultos para el caso de la muerte de Samuel Luiz el 3 de julio de 2021, en el que la Fiscalía pide penas de entre 22 y 27 años de prisión.

El jefe de investigación de delitos de delincuencia organizada y violenta de la Policía Nacional en el momento de los hechos, que dirigió las pesquisas desde el principio y hasta noviembre de aquel año, ha desvelado las claves del caso, que empezó con 15 declaraciones testificales entre aquel sábado y el lunes siguiente, que llegaron a 31 a lo largo de la semana y 54 hasta el final del proceso.

Kaio Amaral Silva -para quien las acusaciones piden 27 años de prisión por el asesinato y el robo del móvil de la víctima- fue el lunes, dos días después de la agresión, "a declarar voluntariamente porque quería colaborar en la investigación" junto con su novia, porque se veían señalados en las redes sociales.

"Él decía que solo había ido a separar. A lo largo de la investigación pudimos concluir que nos mintió, que todo lo que nos contó no era cierto", ha apuntado el agente.

En concreto, tras comprobar que había cámaras en la zona, falseó la ropa que llevaba aquel día para que no pudiesen identificarlo en los vídeos, donde posteriormente lo ubicaron "en el núcleo de la agresión" donde "pega una patada".

Tanto él como su pareja señalaron a Diego Montaña, a su entonces pareja y también acusada Catherine 'Katy' Silva y a Alejandro Freire 'Yumba', si bien no apuntaron como autor al último de los procesados, Alejandro Míguez, al que luego los investigadores verían en los vídeos.

"Al día siguiente por la mañana se presentan por la mañana en Comisaría Alejandro Freire, alias 'Yumba', y Óscar, un amigo de ellos (...) Ya no podíamos tomar una testifical, tuvimos que proceder a su detención y eso precipitó el resto de detenciones", ha proseguido, si bien una vez detenido, optó por no declarar.

Es precisamente este amigo del grupo el que "involucra a Kaio, que lo sitúa dando al menos una patada" con un "testimonio muy verosímil", por lo que este último fue detenido unos días más tarde.

Sobre el robo del móvil, relata "en la segunda declaración (todavía como testigo), en la que viene con presencia de letrado, refiere que se encuentra por ahí un teléfono, que no sabe de quién es, y se lo lleva" para posteriormente tirarlo a un contenedor, si bien un amigo de su madre dijo posteriormente a la Policía que lo tuvo encima varios días después.

Respecto a la participación de Katy, ha afirmado que empujó a la amiga de Samuel Luiz que lo quería proteger, por lo que entiendo que impidió su auxilio.

Y sobre Alejandro Míguez ha dicho que fue citado como testigo porque otras personas lo situaron en la zona, pero también mintió: "Dice que está sentado allí, escucha algo, mira, pero no se involucra", ha desvelado.

No obstante, los vídeos demuestran que "entra en el núcleo de la agresión, donde sale despedido", después "se puede acreditar que continúa en el núcleo de la acción" e incluso va al segundo punto "incluso por delante de 'Yumba' persiguiendo, que luego lo adelanta" y manifiesta a otro amigo: "No pude hacer nada porque me agarró un negro".

"Evita que Magatte (N'Diaye, uno de los senegaleses) pueda auxiliar, porque lo tiene que parar a él, pero no puede parar a los demás (...) Hace una labor de auxilio a sus compañeros", ha proseguido.

Posteriormente, la Policía constató manipulación y borrado de los datos de los teléfonos móviles de algunos de los implicados, que se reunieron dos veces en aquel momento: "Hay tráfico de llamadas entre todos los acusados esa noche", ha comentado.

Este agente de la Policía Nacional ha calificado lo ocurrido como una acción "inhumana y atroz" contra Samuel Luiz. EFE

(foto) (vídeo)

