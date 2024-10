Foro Nuclear afirma que Europa apuesta por la energía nuclear pero España va al contrario

Almaraz (Cáceres), 30 oct (EFECOM).- El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha defendido este miércoles que, en un momento en el que "Europa entera va por la vía de generar cada vez más energía nuclear", España va "en el sentido contrario y esto realmente es una pena".

Araluce ha realizado estas declaraciones durante una visita a la central nuclear de Almaraz, en la provincia de Cáceres, una instalación que, si finalmente se mantiene el calendario de cierre, desconectaría en noviembre de 2027 la Unidad I y en octubre del siguiente año la Unidad II.

En declaraciones a los periodistas, el presidente del Foro Nuclear ha recordado que en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 se contempla el cierre paulatino de todas las unidades nucleares, acabando con Trillo en el año 2035, "y yo diría que todo el sector nuclear".

"Nosotros pensamos que es una pena, porque aquí tenemos unos activos que están ahí ya". "Si me dijeran no, es que vamos a construir nuevas centrales nucleares y hay que invertir un montón y es un país no nuclear, como ahora en Europa, donde hay cantidad de países que en este momento han decidido ir a por energía nuclear que no tenían, pero es que aquí las tenemos ya", ha destacado.

Araluce ha subrayado que España cuenta con siete unidades nucleares "que están prácticamente nuevas, no solamente porque tienen 40 años y sus homólogas en EE.UU. sobre todo, pero en otros países también, ya tienen licencia para operar 60 u 80 años". "¿Por qué aquí no", se ha preguntado.

"Se han hecho unas inversiones gigantescas y la central de Almaraz está nueva, y entonces decimos que es una tontería que si tienes unos activos que están ahí, que la inversión grande inicial ya se hizo hace cantidad de años, por qué no continuar con ellos, porque encima no emiten CO2 y estamos en un momento en que es imprescindible no emitir CO2 para evitar el calentamiento global", ha insistido.

De igual forma, ha hecho hincapié en que "la dependencia del combustible es mucho menor que las centrales que usan o petróleo o gas o carbón porque el mercado del uranio es mucho más abierto y por tanto el potencial colapso de combustible en el sector nuclear no existe".

Araluce ha detallado que en la actualidad no hay ninguna novedad en cuanto a los permisos de explotación.

"El PNIEC está ahí y por eso lo único que nosotros pensamos es que la realidad podría forzar un cambio -en España-, porque el mundo entero, Europa entera, va por la vía de generar cada vez más energía nuclear", ha manifestado.

A su juicio, es un poco como en una clase cuando solo queda uno apartado y diciendo "no, todos están equivocados menos yo".

En su intervención, Araluce se ha referido a las declaraciones del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en las que ha defendido que "España no puede prescindir de la energía nuclear en la transición ecológica" y que "no hay transición ecológica sin transición social y laboral".

A su juicio, es importantísimo que un sindicato como la UGT en España y otros organismos internacionales, Agencia Internacional de Energía OIA, consideren que la energía nuclear es imprescindible.

Su visita a la central nuclear de Almaraz ha coincidido con la trigésimo parada de recarga de combustible y trabajos de mantenimiento general de la Unidad 1, en la que participan más de 1.200 trabajadores adicionales a la plantilla y que tiene una duración de 34 días.

Además de la sustitución de algo más de un tercio de los elementos combustibles del núcleo del reactor, el programa de esta 30ª recarga contempla la ejecución de cerca de 10.500 órdenes de trabajo.

Entre ellas destacan actividades de mantenimiento y actuaciones de mejora de la planta, así como la implantación de 17 modificaciones de diseño, algunas ligadas a requisitos y compromisos con el Consejo de Seguridad Nuclear. EFECOM

epd/cgr/may

(foto) (vídeo)