Andrea Fuentes: "Mi objetivo es contruir un equipo inspirador, para el recuerdo"

Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 30 oct (EFE).- En el primer día de Andrea Fuentes, la nueva seleccionador española en su regreso al CAR de Sant Cugat del Vallès, se ha sentido abrumada por los medios con los que cuenta y ha asegurado que su objetivo es "construir un equipo inspirador, para el recuerdo".

En su primera jornada al frente del equipo, la entrenadora ha dejado a sus nuevas nadadoras que trabajen en ejercicios de improvisación sobre el agua y con un mensaje final: "Pensad en lo que podéis mejorar para mañana. Gracias por abrirme las puertas".

Y es que la Andrea Fuentes que abandonó el CAR en 2013, nada tiene que ver con la de hoy. Su paso por el equipo estadounidense, al que ha llevado de vuelta al podio olímpico, le ha marcado, pero también sentirse de nuevo en casa, hablar el mismo idioma, conocer la cultura y que sus deportistas "hasta puedan entender los chistes".

"Todo ha sido supernatural. Incluso al principio me costaba hablar en catalán o en castellano, me salían palabras en inglés, pero (ha sido) muy bonita desde el principio la conexión entre las nadadoras y los nadadores y el equipo técnico. Ha sido todo muy fácil, fluyendo, eso es lo que quería y ha salido perfecto", ha comentado.

Fuentes ha admitido que todo "ha ido mejor" de lo que creía. "Hemos intentado explorar varios estilos para ver por donde tirar, tengo varias ideas, pero quiero hacer algo único que no se haya hecho nunca", ha insistido.

No esconde que su objetivo es "construir el equipo que todo el mundo quiere recordar", ese que "te cuelgues en la pared, el que te inspire: quiero hacer eso y lo quiero hacer mejor".

"Quiero ser el equipo que inspire a la gente a ser mejor que ayer, ese es mi objetivo, y si nos da medalla, del color que sea, mejor. A la medalla solo se llega si hoy eres mejor que ayer", ha insistido como declaración de intenciones.

Cuando esta mañana ha vuelto a cruzar las puertas del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès, la seleccionadora ha tenido sensaciones encontradas.

Ha recordado que se ha criado prácticamente aquí, pero también ha comentado que lo ha notado todo "super cambiado". "He vivido muchas cosas fuera y de repente he pensado: ¡uaaau estoy en casa! Eso me da mucha confianza y muy buenas sensaciones", ha dicho.

"Si me dicen que iba a volver como seleccionadora española, no me lo hubiera creído. Imagínate, no quería ir al CAR porque se entrena muchas horas y me da miedo; y ahora pienso: dámelo que vamos 'palante'", ha resumido.

Y ha asegurado que todo se debe gracias a su paso por Estados Unidos: "No sé cómo sería de otra manera, estoy segura de que si hubiera sido entrenadora nada más retirarme, hubiera sido muy diferente a lo que ha sido ahora y me ha ido muy bien salir fuera".

Ha admitido que en Estados Unidos ha descubierto quién es como entrenadora. "Tampoco sabía si iba a ser buena entrenadora, porque muchas veces se dice que un buen deportista no es un buen entrenador, porque no sabe cómo hacerlo... Pero yo siempre me he guiado por Pep Guardiola, que fue los dos, y pensé que si él puede, yo también", ha argumentado.

Andrea Fuente ha comentado que se siente "bastante abrumada" por los recursos que tiene. "No estoy acostumbrada a estos recursos. Para mí es lujo asiático. Es increíble tener esta piscina, todo el apoyo médico, psicológico, formativo... He preguntado: ¿Tenemos médicos? ¿Tenemos fisios? ¿No cuesta 3.000 dólares una resonancia? No estoy acostumbrada a estas cosas", ha indicado.

A sus nadadoras les ha pedido tiempo de adaptación: "Necesito conocer, cómo llegar a vuestros corazones y como sacar lo mejor de cada una, pero no lo haré de hoy para mañana y os tenéis que acostumbrar a mi, que soy una entrenadora diferente a la que estáis acostumbradas".

La seleccionadora ha hablado con naturalidad sobre el trato con sus deportistas. "Seguro que en algún momento me odiarán, porque cuando intentas sacar el máximo de cada uno, romper límites, hay un momento que sufres, pero lo haremos todo de una forma superacompañada y desde el empoderamiento y la inspiración, nunca desde el miedo o desde forzar situaciones", ha advertido.

Fuentes ha admitido que siente "mucha más presión" con este nuevo cargo, porque "no es lo mismo entrar en un equipo que no hay nada, que solo hay que construir, que tener que hacer algo diferente".

"Si he venido es para hacer algo diferente, que pueda aportar algo extra que no se haya visto nunca", ha recalcado la seleccionadora, quien considera que se pueden extraer buenas consecuencias de la mezcla entre lo que ha aprendido en Estados Unidos y el carácter español.

"Hay que creérselo y crecer sabiendo que puedes hacer cosas buenas. Si a eso lo combinamos con que en España somos muy autocríticos, entonces me gustaría aportar una mezcla de los dos, porque podemos hacer cosas muy buenas si confías en ti mismo y te empoderas, pero también vamos a mejorar cosas", ha zanjado. EFE

