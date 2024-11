Baraja: "El club me ha transmitido su confianza y su tranquilidad"

Valencia, 29 oct (EFE).- El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, explicó este martes en la víspera del partido ante el Parla Escuela que pese al arranque liguero del equipo, que suma sólo siete puntos de los primeros 33, el club le ha "transmitido su confianza y su tranquilidad".

Baraja, "absolutamente tranquilo" por su futuro, insistió en que en el fútbol "lo importante son los hechos" y esos hechos muestran que está "aquí", en referencia a que sigue como técnico del Valencia, y que lo hace "de pie, con la confianza, la convicción, el compromiso y la energía de revertir la situación".

"Asumo la mayor de las responsabilidades porque soy el que lidera el equipo y el grupo, y si no esto sale, el primer responsable soy yo y estoy aquí para soportar la presión que supone estar en el momento en el que estamos y con las dificultades que suceden, pero esto es fútbol y a través del esfuerzo y desde mantener la calma, el equipo puede cambiar la situación", afirmó el vallisoletano.

Así, el técnico valencianista dijo encarar esta eliminatoria a partido único "con mucha seriedad y mucho respeto al rival", aunque avisó de que les tiene que "servir para que jugadores sin tanta continuidad tengan minutos" y poder aprovechar así "la oportunidad de pasar la eliminatoria".

"La Copa no molesta porque es una competición y el Valencia tiene que afrontar cada competición con ilusión y ganas de hacerlo bien", subrayó Baraja, quien, no obstante, repitió que les servirá para dar minutos a los menos habituales, siempre "con seriedad y rigor".

"Conocemos poco del rival, pero para ellos será el partido más importante de su vida y hay que respetarlo porque para ganar a cualquiera tienes que hacer las cosas bien", comentó el entrenador del Valencia.

Por ello mismo, dijo que la hierba artificial del campo de Las Américas "no es una excusa", porque "la mayoría de los jugadores han jugado en algún momento en césped artificial" y "no tiene que ser ni mucho menos" una excusa para un equipo que está "preparado" para los penaltis, aunque "espera" que el partido no tenga que decidirse ahí. EFE

crn/cta/nam