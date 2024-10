Podemos no apoyará los presupuestos si no se rompe con Israel y se interviene la vivienda

Madrid, 28 oct (EFE).- El 89,8 % de las bases de Podemos que han participado en la consulta vinculante organizada por la formación morada han aprobado que sus cuatro diputados no apoyen los presupuestos generales para 2025 si el Gobierno no rompe relaciones con Israel y no interviene en el mercado de la vivienda para bajar el precio del alquiler.

"Si el PSOE quiere los votos de Podemos, va a tener que aceptar estas dos condiciones", ha manifestado en rueda de prensa su portavoz, Pablo Fernández.

Han participado en la consulta 38.324 personas y han aprobado las exigencias pactadas 34.417.

En concreto, Podemos preguntó a sus bases en una consulta celebrada entre el pasado martes y domingo si debía condicionar su apoyo parlamentario a los presupuestos a que el Gobierno rompa relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, incluido un embargo total de armas, y adopte medidas para intervenir el mercado de la vivienda.

Entre estas medidas, la formación plantea bajar por ley un 40 % el precio de alquiler de vivienda, tomando como referencia el último contrato asociado a ese inmueble, y prohibir la compra de vivienda en España que no sea para residir, con la posibilidad de que los propietarios alquilen sus casas tras vivir en ellas al menos durante los primeros cuatro años. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)