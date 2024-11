El PP insiste en acusar al PSOE de no querer la ayuda de la UE ante la crisis migratoria

Madrid, 28 oct (EFE).- El PP ha insistido este lunes en acusar al Gobierno y al PSOE no aceptar la ayuda que considera que la Comisión Europea ha ofrecido a España para afrontar la crisis migratoria de Canarias, con los centros de acogida de esta comunidad desbordados desde hace tiempo por más de 5.300 menores llegados en patera.

Es la respuesta que el vicepresidente del Gobierno de Canarias y el líder del PP en las islas, Manuel Domínguez, ha dado a su llegada a la reunión que celebra el Comité Ejecutivo Nacional de su partido en Madrid, al ser preguntado sobre si su compañero Miguel Tellado tiene previsto sentarse de nuevo con el ministro Angel Víctor Torres para retomar la reforma de la Ley de Extranjería.

"Estamos a la espera de que el Gobierno de España concluya por qué no quiere solicitar a la Unión Europea la ayuda que nos han brindado", ha contestado Domínguez a los periodistas.

El PP se retiró de las negociaciones a principios de mes alegando que España no quería aceptar ayuda ofrecida por la Comisión Europea.

Los populares se apoyaban para hacer esa afirmación en una carta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que esta le dice a su eurodiputada Dolors Monserrat: "La Agencia de Asilo de la UE está apoyando a las autoridades de Canarias para fortalecer su sistema de acogida de menores. En este contexto se puede activar más apoyo a petición de España".

"La Comisión Europea está dispuesta a seguir ayudando a España y las Islas Canarias en sus esfuerzos por gestionar la difícil situación que nos ocupa", añade Von der Leyen. De esos párrafos, el PP interpreta que o bien España no ha solicitado ayuda a la UE, o bien Bruselas se la ofrece pero no la acepta.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha negado varias veces estas semanas que la UE haya ofrecido plaza alguna de acogida a España hasta la fecha y, el 10 octubre, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió a públicamente a Frontex que se despliegue en Mauritania, Senegal y Gambia y contribuya a "salvar vidas en la Ruta Canaria".

El líder del PP canario ha insistido este lunes en esto último, en demandar "un despliegue del Frontex para evitar que sigan saliendo esas pateras y cayucos desde la costa africana y sigan muriendo personas".

Además, ha subrayado que entre los cerca de 5.300 menores a los que atiende Canarias hay un millar de niños y adolescentes malienses, que, por la situación de su país, son candidatos a refugio y, a su juicio, "no se les está atendiendo" en ese ámbito.

"Y luego hablamos de un asunto sumamente importante: derivar a menores no acompañados hacia países miembros. Por lo tanto, el Estado tiene que responder a esta pregunta", ha insistido Domínguez,

El dirigente de los populares canarios ha alegado, además, que si la Ley de Extranjería aún no se ha reformado para afrontar de otro modo la acogida de los menores llegados en patera "es porque no tenemos gobierno, porque no hay apoyo suficiente", no por responsabilidad del PP.