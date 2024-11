Aznar ve España "ante el abismo" al no darse las posibilidades para que Sánchez se vaya

Madrid, 28 oct (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha opinado este lunes que España está "ante el abismo institucional y social" y ha vaticinado que se "debilitará la convivencia" al no darse las circunstancias para unas elecciones generales, una moción de censura o la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Aznar ha participado en un acto organizado por el Instituto de Liderazgo Político para reflexionar sobre las etapas de gobierno que encabezó desde 1996 hasta 2004 y temas de la actualidad política.

“Ahora no estamos ante un callejón sin salida, sino ante el abismo institucional y social donde nos querían poner”, ha afirmado, al tiempo que ha destacado que no es el momento de "políticas de dudas", sino de "políticas muy serias" y de "quien tenga algo que decir o hacer que lo haga".

En este sentido, ha dicho que en estos momentos "no parece que se vaya a dar" la salida Sánchez y de los extremismos del Gobierno, algo que "animará la frustración" de los ciudadanos y que, en su opinión, va a dañar y debilitar la convivencia.

El expresidente ha cargado contra la política de pactos del Gobierno con formaciones como EH-Bildu y ha sostenido que a los etarras no los saca de la cárcel ni Europa ni los letrados, sino Sánchez por "su debilidad y su vanidad".

Ha reafirmado que "el terrorismo y el delito se combate, no se remunera", porque su propósito es "lograr que llegue el día en que una sociedad ceda", algo contra lo que, según Aznar, tanto el PP como sus gobiernos han luchado siempre.

"No han entendido que el terrorismo no aspira a seguir matando para siempre, sino a cobrar el precio por dejar de hacerlo. Es su forma de obtener lo que las urnas no le dan", han zanjado, por lo que ha avalado hablar de que ETA sigue vigente.

Para Aznar, "hoy esos enemigos de la España constitucional tienen al Gobierno con una rodilla en tierra y la otra temblando", mientras que el Ejecutivo, ha proseguido, "tiene al socialismo con las dos rodillas en tierra y los brazos en cruz".

Asimismo, el expresidente ha insistido en que en Cataluña el Gobierno también pretende "remunerar la violencia", pero no con el Estatuto o la Constitución, sino "con el cupo". EFE