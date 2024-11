Míchel lamenta el gol anulado: "Es legal, es fútbol... no hay nada"

Las Palmas de Gran Canaria, 26 oct (EFE).- Míchel Sánchez, entrenador del Girona FC, lamentó que le anulasen a su equipo un gol en el minuto 6, que les ponía en ventaja ante la UD Las Palmas, y tras ver las imágenes cree que es un tanto "legal", en el que hay una acción "de fútbol", y no hay falta de Miovski a Álex Suárez, antes del posterior disparo del neerlandés Donny van de Beek que acabó en la red, batiendo a su compatriota Jasper Cillessen.

El técnico madrileño dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Estadio de Gran Canaria, que acabó con victoria local por 1-0, que en la otra acción conflictiva, que derivó en el único tanto del partido cuando preparaban un cambio por una lesión muscular de Alejandro Francés, el árbitro les dijo que no escuchó la petición para hacer el cambio, y por eso dejó continuar el juego.

"Más allá de eso, el 0-1 sí es una jugada muy clara, en la que no hay nada, es gol legal bajo mi punto de vista, viendo las imágenes veinte veces; no sé si ha condicionado o no, pero evidentemente cambia mucho la película", explicó.

Míchel reconoció que la segunda parte fue "más embarullada, con menos ritmo de juego, muchas interrupciones, pero creo que el equipo ha competido bien, tenemos muchos jugadores de baja, y hemos tenido personalidad, en los primeros minutos hemos dominado a Las Palmas y nos vamos con una derrota preocupante en el sentido de que tenemos muchos jugadores que recuperar, no sabemos cuándo lo vamos a hacer, con tres competiciones ya".

Míchel asegura que tiene "mucha confianza en todos los jugadores", pero lamentó la imposibilidad de hacer muchos cambios -solo realizó tres- porque no tiene efectivos, "y ese es el principal problema".

Además, explicó que el venezolano Yangel Herrera no tuvo minutos en Gran Canaria "porque tenía una molestia y se podría romper para mucho tiempo; hay mucha gente que está acumulando muchos minutos y está en riesgo de lesión, no hay mucho margen de maniobra y es la gran dificultad que tenemos". EFE

