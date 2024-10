Borja Jiménez: "No veo ni en los jugadores ni en el entorno nerviosismo"

Madrid, 26 oct (EFE).- Borja Jiménez, entrenador del Leganés, consideró que no sienten presión por no ganar en partido oficial desde finales de agosto, cuando se impusieron a la UD Las Palmas en la que de momento es su única victoria en lo que va de curso.

"¿Presión? No creo. No lo sé. Es más pregunta para ellos. No lo percibimos desde aquí, y nosotros como cuerpo técnico tampoco. Trabajamos cada día para que se pueda dar esa victoria pero no veo ni en los jugadores ni en el entorno nerviosismo después todo el tiempo sin ganar", indicó en la previa del choque ante el Celta de Vigo.

"Es un equipo que está haciendo las cosas bien. Apuesta por la cantera. Tienen claro cómo hacer las cosas, no hay nerviosismo en el entorno. La figura del entrenador desde que entró Claudio está muy reforzada por ser de ahí. Hacen las cosas bien y están en situación tranquila. Iago Aspas es uno de los jugadores más determinantes y con más influencia en un equipo. Tienen mucha participación en todas las acciones de gol. Casi siempre está bien posicionado. Casi siempre que actúa, es para hacer daño. Es difícil de encontrar y él lo tiene", dijo sobre el rival.

Pese a ello, confía en ganar: "Los puntos son importantes siempre, van al casillero y ya los tienes. Cuando estás en una situación así, de estar cerca de los puestos de descenso, sumar siempre es positivo. El nivel de necesidad de los puntos, siempre es alto. Ante cualquier rival. Mañana jugamos en casa ante nuestra gente, siempre necesitamos ganar. Sólo hemos jugado cuatro partidos en casa. Es un buen día para volver a ganar, para sumar tres puntos y tener una posición tranquila en la tabla".

Su equipo es el menos goleador de la categoría: "Nosotros, los equipos de abajo, tenemos claro que no haremos doce ocasiones por partido. Ninguno las hace. Hay que estar más afinados en esas situaciones. Ya no en el último pase, sino en situaciones como transiciones y pensar en cada jugada como si fuera la última. No pasa tanto por cambios tácticos, sino de jugadores, por mejorar todos la agresividad de cara a gol".

"Imaginar ahora partidos donde nosotros tengamos la opción de hacer 3-4 goles sería muy optimista a día de hoy. Somos el equipo que menos goles hace y tenemos que encajar menos porque si encajamos 2 ó 3 goles, es muy difícil que podamos ganar. Hay que mejorar los registros defensivos. El déficit está de cara a puerta, pero si minimizamos esas ocasiones en contra, estaremos más cerca de ganar. El año pasado fue uno de nuestros éxitos: fuimos sólidos y trabajadores", agregó.

En relación a esos goles encajados, analizó por qué son más en la segunda parte que en la primera: "Hay más fatiga. Hay más fases de tiempo defendiendo y te obliga a más cansancio físico. Supongo que es una tendencia generalizada con todos los equipos de abajo, porque cuando no vas perdiendo los equipos que deben intentar remontar, como el Atlético el otro día, buscan más el área en los últimos minutos.

"Las opciones de que el Atlético nos hiciera gol el otro día eran mayores en los últimos minutos que al principio. Es algo normal dentro de que eres un equipo que estás abajo y que en los últimos minutos cuando el partido está más igualado acaban atacándote más", opinó.

Al hilo de ello, apuntó: "Creo que es más por las situaciones del marcador que por otra cosa. ¿Cómo corregirlo? Entrenando más, teniendo la opción de tener mejores registros a nivel físico, teniendo más la pelota… creo que es un poco de todo que intentamos en el día a día".

Por otro lado, se refirió a Dani Raba: "Sus suplencias han venido influenciadas por el buen rendimiento de Juan Cruz, comparten posición. Pueden ser complementarios, como el otro día. Lo bueno es que en ese periodo en el que no ha participado ha entrenado bien y ha exigido al cuerpo técnico".

"Por eso cuando jugó el día de Valladolid y ante el Atlético, ha tenido la capacidad de aguantar partidos completos.. Es el fiel reflejo de qué hacer cuando no juegas: entrenar más y mejor. Estamos contentos con su rendimiento", completó ante los medios. EFE